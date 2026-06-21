Mija dekada od brexitu. „Niespełnione nadzieje” Brytyjczyków i cierpliwość Europy

23 czerwca 2016 roku 33 mln obywateli Wielkiej Brytanii minimalną większością przegłosowało opuszczenie Unii Europejskiej przez ich kraj. Raport ECFR pokazuje, że 66 proc. osób z 13 krajów Europy popiera powrót Brytyjczyków do Wspólnoty.

Sondaż. Brexit negatywnie oceniany przez Brytyjczyków

Badanie Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych pokazuje, że sami Brytyjczycy nie oceniają dobrze decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej. 66 proc. ankietowanych stwierdziło, że brexit miał negatywny wpływ na koszty życia, 65 proc. widzi jego szkodliwość dla gospodarki, a 57 proc. mówi o pogorszeniu perspektyw dla młodych ludzi oraz problemach związanych z imigracją.

Pytani o korzyści z brexitu, mieszkańcy Wielkiej Brytanii najczęściej wybierali odpowiedź „nie wiem” lub „żadna z powyższych”. Pokazuje to dobrze dzisiejsze nastroje na Wyspach, kiedy polityczne emocje opadły i z perspektywy czasu dokonywana jest ocena skutków głośnej decyzji.

Europejczycy cierpliwi wobec Wielkiej Brytanii

Pozytywem dla Brytyjczyków może być fakt, że Europejczycy nie obrazili się na nich i nie wykluczają możliwości powrotu tego kraju do Wspólnoty. W Bułgarii za taką opcją opowiada się 56 proc. głosujących, we Francji 59, a w przypadku Holandii i Danii aż 75 proc. ankietowanych.

Sami Brytyjczycy też chcą zacieśniać dziś współpracę z Unią Europejską. Opowiada się za tym aż 75 proc. badanych, a tylko 8 proc. wybiera kierunek przeciwny. 45 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii uważa kraje Unii Europejskiej za sojuszników. W przypadku USA uważa tak tylko 18 proc. badanych.

– Dekadę później Brytyjczycy zdają sobie sprawę, że ich nadzieje na lepsze życie poza UE pozostały niespełnione, a brexit osłabił zdolność Wielkiej Brytanii do radzenia sobie z problemami, na których im najbardziej zależy – podsumowywał wyniki raportu dyrektor ECFR Mark Leonard.

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