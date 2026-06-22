Przełom w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska premiera

Polityk pełnił obowiązki premiera od 2024 roku. Według ustaleń medialnych polityk miał podjąć decyzję o odejściu po namowach ministrów swojego rządu.

Wielka Brytania. Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska premiera

– Pytanie, które dziś zadaje sobie moja partia, brzmi: czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do kolejnych wyborów powszechnych – mówił podczas wystąpienia Starmer.

Następnie dodał: – Usłyszałem odpowiedź mojej partii parlamentarnej na to pytanie i przyjmuję ją z godnością. Każdą decyzję, jaką podejmowałem, kierowała troska o kraj, który kocham. Dlatego zrezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z królem, aby poinformować go o swojej decyzji – zakończył Starmer.

Przekazał również, że jego decyzja wynika „z postawienia kraju, który kocha, na pierwszym miejscu”. Zapowiedział jednocześnie, że udzieli pełnego wsparcia swojemu następcy.

– Kiedy odejdę z najważniejszej pracy w kraju, poświęcę więcej czasu najważniejszej pracy, czyli byciu najlepszym mężem, jakim mogę być dla mojej fantastycznej żony Vic – przekazał Starmer. Polityk chce też poświęcić więcej uwagi swoim dzieciom.

Kiedy zostanie wybrany nowy premier Wielkiej Brytanii?

Keir Starmer poinformował także, że poprosi swoją partię, aby przedstawiła harmonogram wyboru nowego lidera. Nominacje mają być przyjmowane od 9 lipca.

– W przypadku wyborów parlamentarnych zapewni to wyłonienie nowego lidera przed wrześniową ponowną kadencją parlamentu – powiedział polityk. Jak dodał, zostanie na stanowisku premiera „do czasu zakończenia wyborów”.

W mediach pojawiły się informacje, mówiące o tym, że spore szanse, aby zastąpić Starmera, ma Andy Burnham. Polityk wygrał niedawno wybory uzupełniające w okręgu Makerfield w Greater Manchester.

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