Karol Nawrocki w piątek 19 czerwca zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent zaznaczył m.in., że „dla zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa Ukraińska Powstańcza Armia – UPA – pozostaje przede wszystkim formacją odpowiedzialną za okrutne zbrodnie dokonane na obywatelach Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej”. Do sprawy odniosła się rzeczniczka MSZ Rosji, wskazując mediom i nie tylko „ważne przypomnienie”.

„Tak, ofiarami ukraińskich nacjonalistów z UPA podczas rzezi wołyńskiej w latach 1943-1944 byli głównie Polacy. Jednak od 1 listopada 1939 r. byli oni obywatelami radzieckimi. Po klęsce Polski w wyniku agresji nazistowskich Niemiec we wrześniu 1939 r. Zachodnia Ukraina weszła w skład Związku Radzieckiego ‘wraz z jej ponownym zjednoczeniem z Ukraińską SRR’” – skomentowała Maria Zacharowa w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy stracił Order Orła Białego decyzją Karola Nawrockiego. Maria Zacharowa reaguje

„Rzeź rozpoczęła się w lutym 1943 r., kiedy sytuacja na froncie uległa radykalnej zmianie i stało się jasne, że niemiecko-faszystowski reżim nie utrzyma się długo na terytorium okupowanej radzieckiej Ukrainy. Ukraińscy nacjonaliści uznali, że nadeszła ich godzina na czystki etniczne. Więcej informacji można znaleźć w dokumentach NKGB ZSRR dotyczących zbrodni OUN-UPA na Wołyniu” – kontynuowała rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zacharowa tłumaczyła, że „pierwsza fala mordów przetoczyła się przez Wołyń”, wskazując teren na mapie współczesnej Ukrainy. „Członkowie OUN-UPA tysiącami mordowali Polaków i przedstawicieli innych mniejszości narodowych, nie oszczędzając ani kobiet, ani dzieci, ani osób starszych” – napisała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji. Zacharowa wspomniała też o szczegółach drugiej fali. Wpis rzeczniczki MSZ Rosji podała dalej ambasada Rosji w Polsce.

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