Rzeczniczka MSZ Rosji odniosła się do decyzji Nawrockiego ws. Zełenskiego. Absurdalna korekta
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Rzeczniczka MSZ Rosji odniosła się do decyzji Nawrockiego ws. Zełenskiego. Absurdalna korekta

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Maria Zacharowa
Maria Zacharowa Źródło: Facebook / MSZ Rosji
Maria Zacharowa odniosła się do decyzji Karola Nawrockiego, który pozbawił prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego. Rzeczniczka MSZ Rosji podkreśliła, że polskie ofiary UPA podczas rzezi wołyńskiej były „obywatelami radzieckimi”.

Karol Nawrocki w piątek 19 czerwca zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent zaznaczył m.in., że „dla zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa Ukraińska Powstańcza Armia – UPA – pozostaje przede wszystkim formacją odpowiedzialną za okrutne zbrodnie dokonane na obywatelach Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej”. Do sprawy odniosła się rzeczniczka MSZ Rosji, wskazując mediom i nie tylko „ważne przypomnienie”.

„Tak, ofiarami ukraińskich nacjonalistów z UPA podczas rzezi wołyńskiej w latach 1943-1944 byli głównie Polacy. Jednak od 1 listopada 1939 r. byli oni obywatelami radzieckimi. Po klęsce Polski w wyniku agresji nazistowskich Niemiec we wrześniu 1939 r. Zachodnia Ukraina weszła w skład Związku Radzieckiego ‘wraz z jej ponownym zjednoczeniem z Ukraińską SRR’” – skomentowała Maria Zacharowa w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy stracił Order Orła Białego decyzją Karola Nawrockiego. Maria Zacharowa reaguje

„Rzeź rozpoczęła się w lutym 1943 r., kiedy sytuacja na froncie uległa radykalnej zmianie i stało się jasne, że niemiecko-faszystowski reżim nie utrzyma się długo na terytorium okupowanej radzieckiej Ukrainy. Ukraińscy nacjonaliści uznali, że nadeszła ich godzina na czystki etniczne. Więcej informacji można znaleźć w dokumentach NKGB ZSRR dotyczących zbrodni OUN-UPA na Wołyniu” – kontynuowała rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zacharowa tłumaczyła, że „pierwsza fala mordów przetoczyła się przez Wołyń”, wskazując teren na mapie współczesnej Ukrainy. „Członkowie OUN-UPA tysiącami mordowali Polaków i przedstawicieli innych mniejszości narodowych, nie oszczędzając ani kobiet, ani dzieci, ani osób starszych” – napisała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji. Zacharowa wspomniała też o szczegółach drugiej fali. Wpis rzeczniczki MSZ Rosji podała dalej ambasada Rosji w Polsce.

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Źródło: WPROST.pl