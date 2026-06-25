Katastrofa w Wenezueli po nocnych wstrząsach. Są zniszczenia, ogłoszono stan wyjątkowy

Wenezuelę nawiedziły w nocy dwa silne trzęsienia ziemi. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Władze nie podały jeszcze oficjalnego bilansu ofiar, ale skala zniszczeń jest bardzo duża. W kraju trwa akcja ratunkowa, a pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy.

USGS ostrzega przed bardzo wysoką liczbą ofiar

USGS oceniła, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i rozległe zniszczenia. W komunikacie wskazano, że w najgorszym scenariuszu liczba zabitych może sięgnąć dziesiątek tysięcy, a nawet przekroczyć 100 tys. Na razie są to jednak szacunki, bo rząd w Caracas wciąż nie opublikował pełnych danych o ofiarach śmiertelnych i rannych.

W związku z katastrofą w najbliższych dniach zamknięte mają pozostać szkoły, a część aktywności publicznych została zawieszona. Funkcjonować będą jedynie usługi podstawowe.

Zawalone budynki i odwołane loty w Caracas

Z mediów społecznościowych i relacji świadków wynika, że poważne zniszczenia objęły nie tylko Caracas, ale też inne miasta. W stolicy zawaliły się domy i budynki mieszkalne, a służby ratunkowe zostały postawione w stan pełnej gotowości.

Szef MSW Diosdado Cabello poinformował, że do działań skierowano straż pożarną, policję i wszystkie dostępne służby. Mieszkańcom zalecono opuszczenie domów z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów. Burmistrz stołecznej dzielnicy Chacao przekazał, że zawaliły się tam dwa budynki, rannych zostało co najmniej 16 osób, a są też ofiary śmiertelne. Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołano wszystkie loty.

W chwili wstrząsów wielu mieszkańców przebywało w domach, ponieważ był to dzień świąteczny. Świadkowie opisywali krzyki, panikę i masową ucieczkę po schodach, gdy budynki zaczęły się trząść. Mieszkańcy Caracas podkreślali, że nie pamiętają podobnej siły żywiołu, a część z nich porównywała obecną katastrofę do tragicznego trzęsienia z 1967 roku.

Świat deklaruje pomoc dla Wenezueli

Pomoc Wenezueli zapowiedziały już USA oraz kilka państw Ameryki Łacińskiej. Donald Trump zadeklarował wysłanie ratowników, zaopatrzenia medycznego i pomocy humanitarnej. Wsparcie zadeklarowały też m.in. Salwador, Ekwador, Brazylia i Argentyna.

„Dwa duże trzęsienia ziemi, które właśnie uderzyły w wielki naród Wenezueli były olbrzymie w swej skali i pozostawiły druzgocącą liczbę zabitych. USA są gotowe i chętne oraz mają możliwości pomocy. Poinstruowałem wszystkie agencje naszego rządu, by przygotowały się do szybkiego działania. Będziemy tam dla naszych nowych, wspaniałych przyjaciół” – napisał Trump na platformie Truth Social i dodał, że wstępne informacje „nie są dobre”.

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