Liczba ofiar w Wenezueli może osiągnąć olbrzymie rozmiary. Musk pomoże w akcji ratunkowej

W Wenezueli od środy 24 czerwca ziemia zatrzęsła się dwukrotnie. Za pierwszym razem wstrząsy miały magnitudę 7,2. Za drugim, który nastąpił zaledwie po 39 sekundach, było to 7,5.

Wenezuela. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi

Przedstawiając najnowszy bilans ofiar, minister zdrowia Wenezueli mówił o co najmniej 235 zabitych, 4300 rannych i aż 40 tys. zaginionych osób. Lokalne służby mają więc świadomość, że nawet przy perfekcyjnej akcji ratunkowej i zmniejszeniu liczby zaginionych po opanowaniu pierwotnego chaosu, końcowa liczba ofiar może wciąż drastycznie wzrosnąć. Według US Geological Survey, liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu może przekroczyć 10 tys.

Wenezuelczycy opisujący wstrząsy ze środy, porównują je do filmowych horrorów. Ratownicy przedzierają się przez gruzowiska, co chwilę wynosząc spod zawalonych budynków zszokowanych ocalałych. Rozdzielone rodziny w desperacji szukają swoich bliskich, obawiając się, że zostali uwięzieni w śmiertelnej pułapce.

Elon Musk pomaga Wenezueli. Delcy Rodriguez dziękuje

Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez wprowadziła stan wyjątkowy i zarządziła zamknięcie głównego międzynarodowego lotniska w kraju. Podziękowała też za niezwykle potrzebne obecnie wsparcie, którego udzielił Elon Musk.

Miliarder udostępnił swoje starlinki, by wspomóc akcję ratowniczą. Dzięki dostępowi do internetu przynajmniej część zaginionych będzie mogła wysłać bezcenne informacje do grup poszukiwawczych i swoich bliskich.

„Tym dotkniętym przez niszczące trzęsienia ziemi w Wenezueli Starlink zapewnia darmowe usługi do 25 lipca. Pracujemy też szybko nad rozlokowaniem terminali Starlinka, by odnowić połączenia w najsilniej dotkniętych regionach” – informowali przedstawiciele firmy na X.

„Dziękuję Elonowi Muskowi i zespołowi Starlink za wsparcie darmową łącznością tych, którzy zostali dotknięci trzęsieniami ziemi w Wenezueli. Każde połączenie ma znaczenie w czasie takim jak ten” – podkreślała tymczasowa prezydent kraju.

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