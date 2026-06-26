W niedzielę 21 czerwca Aleksandr Łunin opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zaapelował o nagłośnienie filmu, aby dotarł do Władimira Putina. 39-latek na wstępie nawiązał do innego wideo, które w połowie kwietnia odbiło się szerokim echem w Rosji. Chodzi o słynną blogerkę mieszkającą w Nicei. Wiktoria Bonia wymieniła pięć rosyjskich problemów, o których żaden gubernator nie powie prezydentowi Rosji.

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał potem, że władze intensywnie pracują nad kwestiami poruszonymi w filmie. Łunin domagał się, aby Putin „zwrócił uwagę na tego, kto bronił jego oraz rosyjskich interesów”. Mężczyzna podkreślił, że jeszcze niedawno w jego domu nie było wystarczającego napięcia, aby w domu działała jednocześnie lodówka i czajnik. W tej sprawie interweniował u gubernatora, któremu zaproponował medale w zamian za rozwiązanie sprawy.

Mieszkaniec obwodu woroneskiego wyjaśnił, że sam nie ma na to pieniędzy. Kontynuował, że władze obwodu szybko zareagowały na jego prośbę, ale nie zrobiły tego za darmo. Pomógł mu inny żołnierz, z którym walczył. Zapłacił 56 tys. rubli (2,7 tys. zł) za podłączenie prądu. Łunin zarzucił lokalnej administracji, że wszystko sfotografowała i wykorzystała do promocji. Nazwał ich miejscowymi „carami” i skrytykował za działania wobec weteranów działań wojennych i zwykłych obywateli.

Rosyjski weteran zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina. „Ludzie mają dość”

– Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Są nas setki i tysiące – przekonywał 39-latek, po czym zwrócił się bezpośrednio do Putina. Zaznaczył, że ludzie są „zmęczeni i mają dość życia w strachu”. Mieszkaniec obwodu woroneskiego ujawnił, że po nagłośnieniu sprawy zaczął otrzymywać groźby. Domagał się godzinnej rozmowy z rosyjskim przywódcą. Na koniec wspomniał, że ma dwójkę dzieci i w rodzinie nikt nie pije alkoholu. Nagranie obejrzano pięć milionów razy.

Łunin kolejną aktualizację, która odbiła się jeszcze większym echem, nagrał w czwartek. Wyjaśniał, że przyjechał do niego przedstawicieli partii, wysocy urzędnicy Ministerstwa Obrony oraz służb bezpieczeństwa. Mieli przekazać Putinowi wiadomość, aby „udzielił mu audiencji na żywo, podczas której opowie całą prawdę o tym, co obecnie dzieje się w Rosji”. – W tej chwili dziesiątki, setki, tysiące naszych żołnierzy siedzą w lochach, ukarani przez swoich dowódców – zaczął 39-latek.

Rosjanin zagroził Putinowi, że „konsekwencje będą poważne”. „Skieruję broń przeciwko Kremlowi”

– Siedzą, gniją, są poddawani torturom i przemocy ze strony tzw. gestapo za to, że odmówili wykonywania głupich, samobójczych rozkazów, oddania swoich środków finansowych. W rezultacie są oni wymazywani z rejestrów, uznaje się ich za zaginionych bez śladu – kontynuował. Mieszkaniec obwodu woroneskiego zagroził, że w innym wypadku „konsekwencje będą bardzo poważne i skieruje swoją broń przeciwko Kremlowi”. Film wyświetlono 12,5 mln razy.

W najnowszym wideo zaapelował, aby zgłaszać do niego wraz ze szczegółami „przestępstwa popełnione przeciwko bojownikom, ich dowódcom i wszystkim tym gestapowcom”. – Sprawiedliwość i tak zwycięży, moi przyjaciele. Jeszcze raz wam powtarzam: nie bójcie się nikogo i niczego, jeśli jesteście na drodze prawości, na właściwej drodze, na drodze sprawiedliwości. Mówię wam, mam aż gęsią skórkę, bo ta siła jest jak najbardziej prawdziwa – przekonywał Łunin.

39-latek zapowiedział, że za kilka godzin wyjeżdża. Wcześniej ujawnił, że skontaktował się z nim jeden polityków i jedzie do Moskwy, gdzie będzie mógł opowiedzieć o wszystkich nagromadzonych problemach. Mieszkaniec obwodu woroneskiego zapowiedział, że „nie zboczy ze swojej drogi”. Łunin podsumował, że cały kraj się zmobilizował i go poparł.

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