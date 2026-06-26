Katastrofa w Wenezueli. Dane o zgonach i rannych znacznie gorsze niż sądzono

Tymczasowa prezydent Wenezueli podczas transmitowanego w telewizji spotkania z przedstawicieli wojska i władz cywilnych podała najnowsze dane dotyczące skutków trzęsienia ziemi. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do około 589, a rannych do blisko trzech tysięcy. Zaginionych może być nawet 50 tys. osób. Delcy Rodriguez podkreśliła, że podejmowane są wysiłki, aby „uratować osoby uwięzione pod gruzami”, a działania do tego zmierzające prowadzone są „bez wytchnienia”.

W piątek 26 czerwca do Wenezueli przybyły kolejne międzynarodowe ekipy ratownicze, m.in. z Meksyku i USA. Celem jest również wydobycie ciał. W czwartek przewodniczący wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez podał, że ponad 200 osób zostało uwięzionych pod gruzami, a kolejne 157 uznano za zaginione. Rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w stanie La Guaira, którego stolicą jest miasto o tej samej nazwie.

Kolejna doba walki ze skutkami trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ile można przetrwać pod gruzami?

Według urzędników tam ma znajdować się większość poszkodowanych. Pierwsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 miało miejsce w czwartek o północy czasu polskiego w pobliżu miasta Moron. Drugie nastąpiło chwilę później o magnitudzie 7,5 w pobliżu miasta San Felipe. Naukowcy podkreślają, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak długo mogą przeżyć ludzie uwięzieni pod gruzami. Zależy to od obrażeń, dostępu do jedzenia i wody, wysokości budynku, czy możliwości oddychania.

Eksperci zazwyczaj podają, że kluczowe znaczenie mają pierwsze 24, do 48 godzin. Inni specjaliści uważają, że istnieje „złote” okno trwające 72 godz., które pozwala uratować jak najwięcej osób. W 2023 r. dwaj tureccy bracia przeżyli pod gruzami około ośmiu dni. Dr Jarone Lee z Harvard Medical School podsumował, że „szanse na odnalezienie ocalałych w zawalonym budynku po upływie pięciu do siedmiu dni są niewielkie, ale nie niemożliwe”.

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