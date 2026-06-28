Groził Putinowi buntem wojskowym, przeszukano mu mieszkanie. Rosyjski weteran zatrzymany

Rosyjski weteran w niedzielę 21 czerwca domagał się rozmowy z Władimirem Putinem. W kolejnym nagraniu w czwartek forma żądań Aleksandra Łunina eskalowała, grożąc prezydentowi Rosji buntem wojskowym. Do 39-latka zwrócił się szef organizacji społecznej „Federalnego projektu ds. bezpieczeństwa i walki z korupcją” Witalij Borodin, który zaprosił go na rozmowy do Moskwy, gdzie miał opowiedzieć o problemach, jakie trapią walczących w Ukrainie.

Jego żona Tatiana w mediach społecznościowych zaczęła potem relacjonować, że mąż nagle przestał się odzywać. Według niezależnego portalu theins.ru w nocy do domu małżeństwa w obwodzie woroneskim przyjęła policja i jak opowiedziała kobieta „zabrali wszystko, co znaleźli: pendrive’y, komputery, laptopy, dysk, nunczako”. Żona rosyjskiego żołnierza kontynuowała, że była wówczas w domu z dwójką dzieci. Funkcjonariusze nie przedstawili jej nakazu przeszukania.

Rosyjski weteran pojechał na spotkanie do Moskwy, wcześniej groził Putinowi. Wpadł w kłopoty?

Nagranie zostało potem usunięte. Tatiana Łunin na innym profilu przekazała potem, że jej mąż „żyje i ma się dobrze”. Mężczyzna miał poprosić o to, aby na razie nie publikować informacji na jego temat, nie udzielać wywiadów i nie odpowiadać na komentarze. Następna reakcja była na kolejnej platformie. Tam głos zabrał administrator kanału 39-latka i znajomy rodziny.

Żona rosyjskiego żołnierza miała stwierdzić, że Aleksandr został „pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej i zatrzymany na 11 dni”. Szczegóły sprawy nie są jednak znane. Nie wiadomo, z jakiego powodu zdecydowano się aresztować Łunina, ani gdzie aktualnie jest przetrzymywany. Od momentu wyjazdu nie jego koncie nie pojawiło się żadne nowe nagranie.

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