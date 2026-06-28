Dziecko przeżyło 70 godzin pod gruzami. Wzruszająca akcja ratunkowa w Wenezueli

Wśród dramatycznych informacji napływających z Wenezueli pojawiła się historia, która daje nadzieję. Kolumbijscy ratownicy wydobyli żywego 11-letniego chłopca, który spędził pod gruzami około 70 godzin po potężnym trzęsieniu ziemi. Chłopiec, Moises, został odnaleziony przez zespół USAR COL-1. Kolumbijskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dziecko udało się uratować żywe mimo upływu czasu uznawanego za krytyczny w akcjach poszukiwawczych po katastrofach budowlanych.

Cud w Wenezueli. Uratowali chłopca po 70 godzinach pod ziemią

W mediach społecznościowych udostępniono też nagranie z akcji ratunkowej, gdy wydobyto chłopca.

Do katastrofy doszło po dwóch silnych trzęsieniach ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5, które nawiedziły północną część kraju. Największe zniszczenia odnotowano w Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira.

Ratownicy nadal przeszukują zawalone budynki w poszukiwaniu kolejnych ocalałych. Każda godzina ma znaczenie, bo szanse na odnalezienie żywych z czasem gwałtownie maleją.

Bilans ofiar trzęsienia ziemi rośnie z godziny na godzinę

Według przewodniczącego parlamentu Jorge Rodrigueza liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1430. Rannych zostało 3238 osób, a ponad 3 tysiące rodzin straciło dach nad głową.

To wyraźny wzrost wobec wcześniejszych danych władz, które mówiły o 920 zabitych. Służby i eksperci obawiają się, że ostateczny bilans może być jeszcze znacznie wyższy.

Wyścig z czasem w Wenezueli. ONZ alarmuje: ponad 50 tysięcy zaginionych

Skala katastrofy w Wenezueli może być jeszcze większa, niż pokazują dotychczasowe dane. ONZ szacuje, że liczba zaginionych przekracza 50 tysięcy osób. Informacje te przekazał szef działań humanitarnych ONZ Tom Fletcher, wskazując na trwające poszukiwania w wielu regionach dotkniętych kataklizmem.

Do Wenezueli dotarło już ponad 1,6 tysiąca ratowników z innych państw. Ich zadanie jest wyjątkowo trudne, bo akcje utrudniają nie tylko ogrom zniszczeń, ale również niedobory sprzętu i kolejne wstrząsy wtórne. Od środy odnotowano ich już ponad 400. W Caracas i La Guairze zawaliło się ponad 100 budynków, a służby pracują w warunkach stałego ryzyka kolejnych osunięć i zawaleń konstrukcji.

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