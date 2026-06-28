Dmitrij Miedwiediew zaproponował rozważenie wniesienia przez Rosję pozwu o odebranie Pałacu Belwederskiego. Były prezydent Rosji przypomniał, że obecna rezydencja polskiego prezydenta została zbudowana ze środków skarbu Imperium Rosyjskiego. Miedwiediew zasugerował, że nasz kraj jest w „nielegalnym posiadaniu” budynku. Reakcja wiceprzewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa związana jest postawą wobec budynku dawnego konsulatu generalnego Rosji w Gdańsku.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w listopadzie 2025 r. poinformował o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego w Polsce rosyjskiego konsulatu. Lider polskiej dyplomacji argumentował to aktami dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej w Warszawie. Rosjanie w ramach środków odwetowych zamknęli polski konsulat w Irkucku. Placówka w Gdańsku zaprzestała działalności w grudniu 2026 r. ale Rosjanie nie chcieli wynieść się z budynku.

Walka o budynek dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Dmitrij Miedwiediew uderza w Polskę

Zdaniem Rosjan nieruchomość to własność państwa rosyjskiego, przekazana do bezterminowego i nieodpłatnego użytkowania. Polska broniła się, że willa należy do Skarbu Państwa. W przypadku odmowy przekazania budynku nasz kraj zapowiedział, że wniesie pozew w tej sprawie. Ziściło się to w połowie czerwca, co wywołało teraz wściekłość Miedwiediewa. Były prezydent Rosji połączył sprawę z odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Decyzję w tej sprawie Karol Nawrocki podjął jednak później, niż zapadła decyzja o skierowaniu prze Prokuratorię Generalną pozwu do sądu, a także jeśli chodzi o jej publiczne ogłoszenie. „Nie ma sensu rozmawiać z polskimi głupcami o immunitetach dyplomatycznych dotyczących mienia” – komentował wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji na rosyjskim komunikatorze państwowym Max.

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