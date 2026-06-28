Polska nazwana „nową europejską potęgą”. „Przejmujemy udziały w rynku od Niemiec”

„Polska jest nową europejską potęgą – i zamierza nią być również w dziedzinie turystyki” – donosi duński nadawca publiczny DR. – Jesteśmy dumni, że ludzie postrzegają nas jako kraj, który warto odwiedzić – skomentowała jedna z turystek. Jako przykład boomu turystycznego podano hotel w Pobierowie.

– Przejmujemy udziały w rynku od Niemiec. Niemcy chętniej tu przyjeżdżają ze względu na cenę i dodatkowe atrakcje, które mamy do zaoferowania dzieciom – przyznał Piotr Puchała z Grupy Prestige. Dodał, że Polska „to obecnie naprawdę dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej”. Duński portal podał, że do naszego kraju w 2026 r. przybyło rekordowe 20 milionów zagranicznych turystów. W tym roku szacunki ustalono na 23 mln.

Dania wskazała, co stoi za sukcesem Polski. Nie chodzi tylko o turystykę

Jako sukces Polski wskazano dołączenie do Unii Europejskiej. Nasz kraj miał zyskać dzięki temu 40 proc. w porównaniu z tym, gdyby Polska była poza europejską wspólnotą. Powołano się także na dane, zgodnie z którymi 25 proc. przedsiębiorców zamierza w roku zatrudniać kolejnych pracowników, a przeciętny Polak zarabia więcej niż Hiszpan. Nasz głos w Europie ma być także coraz głośniejszy w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Polska miała również zyskać na znaczeniu z uwagi na pomoc Ukrainie w wojnie. Zaczęło się to od przekazania sprzętu tuż po wybuchu pełnoekranowej inwazji, a trwa dzięki byciu bazą logistyczną. Przypomniano, że jeszcze do niedawna nasz kraj był krytykowany za nieprzestrzeganie unijnych przepisów, m.in. w zakresie zapewnienia niezależności sądów. Podsumowano, że „Polska jest jednym z pięciu największych krajów w UE, wyraźnie niedocenianym oraz znaczącym członkiem NATO”.

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