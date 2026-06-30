Rozmowę z prezydentem Rosji przeprowadził Paweł Zarubin – wygodny dla władz Moskwy „dziennikarz”. Wywiad w formie materiału wideo opublikowany został m.in. w mediach społecznościowych, jak i na stronie prowadzonej przez gabinet głowy państwa – choć w skróconej w formie.

Które fragmenty oryginału zostały wycięte?

Wojna w Ukrainie i „duch Anchorage”

Putin został zapytany o to, kiedy „operacja wojskowa” (tak wojnę, przez którą życie straciło setki tysięcy osób, zwą propagandyści z Kremla) w Ukrainie zostanie zakończona. Zachód, razem z Kijowem, usiłuje skłonić dyktatora do rozejmu, ale warunki, które ten stawia, są nie do zaakceptowania. Zarubin poruszył też wątek tzw. ducha Anchorage – chodzi o rzekome tajne porozumienie, zawarte między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA – Donald Trump – zaprosił Putina do Alaski – w trakcie rozmów mieli ustalić rzekomo, że Moskwa, w zamian za rozejm, otrzyma całe terytorium Donbasu.

Dyktator zaprzeczył medialnym spekulacjom (warto zaznaczyć, że Kreml nie informował nigdy, o czym Putin rozmawiał z Trumpem). Przyznał, że Moskwa na (nieznane) propozycje Białego Domu częściowo przystała. Powiedział też, że negocjatorzy z Ameryki mają wkrótce ponownie odwiedzić Kreml – dyktator ich wyczekuje.

„Panika” białoruskiego dyktatora. To kolejny fragment, który wycięto

To nie jedyny fragment, który został wycięty. Kolejny dotyczy osoby Aleksandra Łukaszenki – głowy Białorusi. „Dziennikarz” zapytał, jak ten zareagował na żądania Wołodymyra Zełenskiego. Przedstawiciel Pałacu Maryjskiego chciał, by dyktator wydał rozkaz ws. wyłączenia stacji retransmisyjnych, których Rosjanie używają, gdy przeprowadzają ataki na stolicę Ukrainy. W Pałacu Niepodległości atmosfera zgęstniała.

Co na to Putin? Po raz kolejny wszystkiemu zaprzeczył. Prezydent Ukrainy miał wcale nie wywołać „paniki” u Łukaszenki. Jak więc interpretować jego późniejszą decyzję o wyłączeniu stacji? To retoryczne pytanie zadają sobie eksperci.