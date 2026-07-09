Przyszły właściciel TVN „gra na czas i chce uniknąć kontroli”? W tle Biały Dom

Biuro prokuratora generalnego stanu Oregon zwróciło się do sędziego z wnioskiem o 60-dniowe opóźnienie sfinalizowania fuzji Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery – poinformowało Variety. Powodem jest prowadzone dochodzenie ws. ewentualnego naruszenia przez tę transakcję prawa antymonopolowego. Rozprawa ws. tego wniosku zostanie przeprowadzona w poniedziałek 13 lipca.

Prawnicy przyszłego właściciela TVN poinformowano sąd, że do połącznia z WBD nie dojdzie przed 22 lipca. Zgodę na fuzję wydał w zeszłym miesiącu Departament Sprawiedliwości, ale koalicja stanów USA, m.in. Kalifornii i Nowego Jorku, w dalszym ciągu bada kwestię naruszenia prawa antymonopolowego. Departament Sprawiedliwości przekonywał, że brak interwencji wynika z faktu, że transakcja „zwiększy konkurencję w całym ekosystemie mediów i rozrywki”.

TVN zmieni właściciela. Prokurator generalny stanu Oregon chce wstrzymać fuzję Paramount z WBD

Do tego ma jeszcze „przynieść korzyści amerykańskim konsumentom i pracownikom”. Stany zostały wcześniej poinformowane, że do połączenia nie dojdzie przed 16 lipca, co wyznaczało deadline wystąpienia o nakaz sądowy. Prokurator generalny Oregonu zwrócił się do Paramount o przekazanie dokumentacji ws. lobbingu w Białym Domu i Departamencie Sprawiedliwości. Padła sugestia, że wydanie zgody mogło nastąpić w wyniku korupcji.

Według przyszłego właściciela TVN działania lobbingowe nie mają znaczenia dla ustalenia, czy fuzja z Warner Bros. Discovery narusza stanowe prawo antymonopolowe. Prokurator Dan Rayfield zadeklarował, że „nie pozwoli, aby Paramount Skydance zatajało dowody podczas procesu, aby zaszkodzić przyspieszeniu fuzji”. Jego zdaniem to „próba gry na czas i uniknięcia kontroli”. Rzecznik Paramount zapewnił, że opóźnienie transakcji wynika ze zwłoki działań KE, a nie stanu Oregon.

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