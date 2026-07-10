Iran planuje zamach na Trumpa? Ujawniono niepokojące dane wywiadowcze

Izrael podzielił się z USA danymi wywiadowczymi na temat nowego planu eliminacji Donalda Trumpa przez Teheran. CNN potwierdził taką informację w dwóch źródłach. To kolejny wątek w i tak bardzo napiętych ostatnio relacjach między Stanami, a Iranem.

Donald Trump celem zamachowców z Iranu? Izrael ostrzega

Jedno ze źródeł podkreślało, że ostrzeżenie nadeszło w tym tygodniu. Drugi informator przyznał, że w ostatnich tygodniach Amerykanie odbierali sygnały o możliwych planach zamachu na Trumpa, jednak ostrzeżenie z Izraela było nowym, niepokojącym głosem w tej materii.

Jak zaznaczają jednak w rozmowach z CNN inni przedstawiciele USA, Izraelski raport może być próbą wpłynięcia na proces decyzyjny Donalda Trumpa w kwestii intensyfikacji działań przeciwko Iranowi. Trzeba jednak przyznać, że wywiad Stanów Zjednoczonych od dawna ostrzegał rządzących o możliwej próbie zgładzenia Donalda Trumpa w odwecie za atak dronowy z 2020 roku, w którym zginął głównodowodzący irańskich wojsk, Ghasem Solejmani.

Trump o możliwym zamachu na jego życie: To chorzy ludzie

Jako pierwszy o izraelskim ostrzeżeniu pisał „Wall Street Journal”. W swoim komentarzu Biały Dom przypomniał niedawną wypowiedź Donalda Trumpa na temat chęci zabicia go przez Irańczyków. – Chcą usunąć lidera USA – czyli mnie – mówił Trump w środę 8 lipca. – Jestem na jakiejś tam liście. Widziałem dziś rano, że jestem na każdej z ich list – stwierdzał polityk w swoim stylu.

– Jak dotąd, mam wrażenie, miałem trochę szczęścia, ale może to nie potrwa długo. To źli, chorzy ludzie. A my musimy wykorzenić tego raka. Ten rak. Wiecie co się robi? Musisz wyciąć raka wcześnie. Tak ja to widzę – stwierdzał prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami.

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