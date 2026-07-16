Atak przy elektrowni jądrowej. MAEA grzmi. „Zagrożenie bezpieczeństwa”

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej donosi o śmierci głównego inżyniera elektrowni atomowej w Zaporożu. Do zdarzenia miało dojść po ataku nieopodal tej placówki.

Ukraina. Atak przy Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

„MAEA została poinformowana przez Federację Rosyjską, że główny inżynier elektrowni jądrowej w Zaporożu zginął w ataku drona w pobliżu obiektu” – poinformowano w komunikacie na X.

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi potępił to zdarzenie i zaapelował o zaprzestanie działań wojskowych w okolicy elektrowni. Podkreślił, że to niedopuszczalne zdarzenie poważnie zagraża bezpieczeństwu jądrowemu. Wezwał do „natychmiastowego zaprzestania wszelkich ataków na obiekty jądrowe lub ich personel oraz w ich pobliżu”.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Nie żyje główny inżynier?

Do opisywanego tutaj ataku miało dojść w środę 15 lipca. Rosjanie obwinili o zdarzenie siły ukraińskie. Moskwa ujawniła, że śmierć poniósł Aleksandr Jakowlew, główny inżynier Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Jak opisywano, dron uderzył w pojazd służbowy z Jakowlewem i jego kierowcą. Więcej szczegółów na temat ataku jednak nie podano. Nie udostępniono też żadnych zdjęć z miejsca zdarzenia. Dziennikarze AFP zwrócili uwagę, że Jakowlew nie pojawiał się w komunikatach związanych z elektrownią, co wzbudziło ich wątpliwości.

Rosjanie okupują największą w Europie elektrownię jądrową od marca 2022 roku. Od września 2022 roku na jej terenie stacjonują przedstawiciele MAEA, monitorujący stan instalacji i pilnujący jej bezpieczeństwa. Z eksploatacji wyłączono wszystkie reaktory, jednak nadal muszą być one chłodzone.

Elektrownia znajduje się w obwodzie zaporoskim, nad Zbiornikiem Kachowskim na Dnieprze. Decyzja o zlokalizowaniu w tej pustynno-stepowej okolicy największej elektrowni jądrowej w ZSRR zapadła w 1969 roku. Kilkanaście lat wcześniej zbudowano od podstaw miasto Enerhodar, które stanowi zaplecze dla elektrowni i miejsce zamieszkania jej pracowników.

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