Zełenski ugiął się pod presją? Ważne decyzje, które spodobają się Polakom

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek 17 lipca poinformował o efektach spotkania, poświęconego polityce wobec Polski. Postanowienia dotyczące poprawy stosunków z naszym krajem przedstawił w kilku punktach na platformie X. Przypomnijmy, że Warszawa naciskała w tej sprawie na Kijów za pośrednictwem Unii Europejskiej.
Ukraina. Zełenski ogłosił plan naprawy stosunków z Polską
„Priorytety są jasne: wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równych i obustronnie korzystnych relacji, zbudowanych na szacunku” – stwierdzał. „Polska zapewniła znaczące wsparcie dla Ukrainy po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji i jesteśmy za to Polsce wdzięczni” – podkreślał polityk.
Zaznaczył przy tym, że obrona niepodległości Ukrainy bezpośrednio przekłada się na wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania w Europie w kwestii bezpieczeństwa mogą być rozwiązywane tylko poprzez współpracę. „Zwłaszcza współpracę pomiędzy wolnymi narodami naszego regionu” – dodawał.
Ukraina otworzy archiwa ws. rzezi wołyńskiej
W dalszej części swojego wpisu Zełenski mocno zaskoczył ustępstwami na rzecz strony polskiej. „Po pierwsze, będą decyzje na poziomie dyplomatycznym. Po drugie, wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy w sprawie tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku zostaną otwarte” – oznajmiał.
„Po trzecie, zapadną decyzje o przyznaniu znacznej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Wraz ze stroną polską musimy zapewnić większe zdolności do prowadzenia tych działań” – deklarował Zełenski.
„Po czwarte, dyskutowaliśmy nad możliwymi formatami poszerzania dialogu pomiędzy społeczeństwami Ukrainy i Polski” – ujawnił. W punkcie piątym zapowiedział zwiększenie możliwości ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, w tym większe finansowanie tej jednostki.
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