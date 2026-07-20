Tragedia po finale mundialu. Nie żyje 13-letni kibic z Hiszpanii

W nocy z niedzieli na poniedziałek tysiące Hiszpanów świętowało zwycięstwo swojej drużyny narodowej nad Argentyną. Po znakomitym meczu, w którym podopieczni Luisa de la Fuente całkowicie zdominowali przeciwników, duma mogła rozpierać fanów La Furia Roja.

Mundial 2026. Hiszpania świętuje zwycięstwo w turnieju

Trzeba podkreślić, że drużyna Rodriego, Yamala i Simona nie miała łatwego zadania. Argentyńczycy grali wyjątkowo brutalnie, dostrzegając przyzwolenie sędziego na brzydkie faule i niesportowe zachowanie. Hiszpanie nie dali się jednak sprowokować i w doliczonym czasie gry Ferran Torres zdołał umieścić piłkę w bramce przeciwników.

Zwycięstwo w takim stylu nad faulującą Argentyną z wielką radością odebrane zostało nie tylko w Hiszpanii. Media społecznościowe zalały nagrania z Ameryki Południowej, ale też np. z Wielkiej Brytanii, na których widzimy ogromną radość fanów, bynajmniej nie w hiszpańskich koszulkach.

Oczywiście najbardziej ze sportowego sukcesu swojej reprezentacji cieszyli się sami Hiszpanie. Sieć zalały relacje ze stref kibica i prywatnych domów. Niestety, nie wszędzie świętowano bezpiecznie. Do ogromnej tragedii doszło w Ciudad Rodrigo w prowincji Salamanka, w zachodniej części kraju.

Ciudad Rodrigo. Nie żyje 13-letni kibic Hiszpanii

Z relacji hiszpańskich mediów dowiadujemy się o koszmarnym wypadku, do którego doszło przy fontannie na rondzie Glorieta del Arbol Gordo. Miejscowe służby pół godziny po północy zaczęły odbierać liczne telefony ze zgłoszeniami o zawaleniu się górnej części owej fontanny. Ciężki materiał miał runąć na osoby, które bawiły się w jej wnętrzu i pod spodem.

Do akcji oprócz ratowników medycznych ruszyli też policjanci i funkcjonariusze gwardii cywilnej. Jak się okazało, pilnej pomocy potrzebowały zwłaszcza dwie osoby. Niestety, w tej dwójce był 13-letni chłopiec, któremu nie udało się przeżyć.

Miejscowe władze wezwały na pomoc Grupę Interwencji Psychologicznej ds. Katastrof i Sytuacji Nadzwyczajnych. Rada miejska Ciudad Rodrigo ogłosiła z kolei trzydniową żałobę. Przyczyny wypadku będą badane, obecnie nie ma jeszcze nawet wstępnych informacji na temat okoliczności zdarzenia.

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