Pożary pustoszą wakacyjne regiony Europy. Ogień dotarł do domów

Kolejne miejscowości są ewakuowane z powodu pożarów pustoszących południowo-zachodnią Francję i centralną Hiszpanię. Według najnowszych komunikatów działania objęły łącznie co najmniej 39 tys. mieszkańców i turystów. Ogień niszczy domy, zagraża popularnym kurortom i powoduje utrudnienia komunikacyjne.

Najtrudniejsza sytuacja we Francji panuje w regionie Nowa Akwitania. Dwa duże pożary objęły łącznie około 5,8 tys. hektarów w departamentach Żyronda i Landy. Ewakuowano około 29 tys. osób.

Ogień przełamał linię obrony strażaków

W nocy z czwartku na piątek sytuacja pogorszyła się na przylądku Cap Ferret, popularnym wśród turystów regionie wypoczynkowym nad Atlantykiem. Francuskie służby przekazały, że około godziny 1 ogień przekroczył linię obrony przygotowaną przez strażaków. Zarządzono ewakuację kolejnych miejscowości na półwyspie.

Jeszcze wcześniej z zagrożonych terenów wywieziono prawie 20 tys. osób. Część z nich wypoczywała na kempingach. Kilka domów spłonęło, a jeden ze strażaków został ranny najprawdopodobniej wskutek eksplozji butli z gazem.

W Żyrondzie z ogniem walczy około 800 strażaków. Pożar, który rozpoczął się w okolicach Saumos, objął już 4,8 tys. hektarów. Służby przypuszczają, że mógł zostać przypadkowo wywołany przez maszynę wykorzystywaną do oczyszczania terenu pod linią energetyczną.

Drugi duży pożar wybuchł w pobliżu Biscarrosse w departamencie Landy. Ogień miał pojawić się od płonącego samochodu i w krótkim czasie objął ponad tysiąc hektarów. Ewakuowano około 9 tys. osób. W akcji uczestniczy 300 strażaków.

Francja od kilku tygodni zmaga się także z falami upałów, często powyżej 40 st. C.

Francja poprosiła Unię Europejską o pomoc

Prezydent Emmanuel Macron poinformował o zwróceniu się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Francja oczekuje wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.

Do walki z ogniem mają zostać skierowane dwa chorwackie samoloty Canadair, dwa portugalskie Air Tractory oraz ciężkie śmigłowce Black Hawk z Czech i Słowacji. Komisja Europejska wcześniej skierowała do Francji również maszyny dostępne w ramach systemu rescEU.

Krytyczna sytuacja pod Madrytem

Z wieloma pożarami jednocześnie walczy także Hiszpania. Władze autonomicznej wspólnoty Madrytu poinformowały o ewakuowaniu ponad 10 tys. osób. Zagrożenie objęło między innymi Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias i Pelayos de la Presa.

Regionalne władze oceniły, że pożary mają bardzo duży potencjał rozprzestrzeniania się i przekroczyły możliwości prowadzonej akcji gaśniczej. Madryt wystąpił do władz centralnych o ogłoszenie najwyższego, trzeciego poziomu sytuacji operacyjnej, oznaczającego uznanie kryzysu za zagrożenie o znaczeniu krajowym.

Do walki z ogniem skierowano ponad 270 osób, 40 pojazdów i jednostki wojskowe UME. W pobliżu Villa del Prado zamknięto odcinki dróg M-507 i M-540. Mieszkańców okolicznych miejscowości wzywano do zamknięcia drzwi oraz okien i pozostania w domach.

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