Wędkarz ledwo go mógł utrzymać. Rekordowy szczupak mierzy blisko 127 cm

W amerykańskim stanie Idaho padł kolejny rekord w tzw. formule „catch-and-release”. Tym razem chodzi o szczupaka północnego, którego złowił Timothy Hicks podczas połowu na jeziorze Pend Oreille. Ryba mierzyła 49,75 cala, czyli około 126,4 cm. To wystarczyło, by poprawić dotychczasowy rekord stanu o trzy czwarte cala. Poprzedni wynik utrzymywał się od 2020 roku i należał do Scotta Blahnika, który ustanowił go na jeziorze Coeur d'Alene.

Rekordowy szczupak został złowiony i wypuszczony

Do rekordowego połowu doszło 13 czerwca. Informację o nowym wyniku przekazał Departament Ryb i Dzikiej Przyrody Idaho w oficjalnym komunikacie.

To kolejny rekord z ostatniego czasu. Władze zwracają uwagę, że w Idaho pada ostatnio wyjątkowo dużo nowych rekordów w kategorii catch-and-release. Wcześniej poprawiano już wyniki dotyczące m.in. pstrąga jeziorowego, pstrąga potokowego i rodzimego gatunku chiselmouth.

Szczupak północny nie jest rodzimym gatunkiem

Choć szczupak północny jest dobrze znaną rybą drapieżną, nie należy do rodzimych gatunków Idaho. Według lokalnych władz ryby te zostały nielegalnie wprowadzone do tamtejszych wód w latach 70.

Dziś występują w wielu jeziorach północnej części stanu. Z tego powodu departament zachęca wędkarzy do aktywnego połowu tego gatunku. W przeciwieństwie do wielu innych ryb, w przypadku szczupaka nie obowiązują limity ilościowe, które można zatrzymać.

Władze zachęcają do odławiania szczupaka

Stanowe służby podkreślają, że obecność tego drapieżnika ma znaczenie dla lokalnego ekosystemu. Szczupak północny jest rybą mięsożerną i może wpływać na populacje innych gatunków. Dlatego nowy rekord ma nie tylko wymiar sportowy, ale też przyciąga uwagę do problemu gatunków introdukowanych.

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