Ukraińska sieć o incydencie we Wrocławiu. „Polacy biją”

Res Futura Data House przeanalizowała odbiór wrocławskiego incydentu w ukraińskiej sieci. W analizie z poniedziałku 27 lipca czytamy, że „w nagłówku winni są wszyscy Polacy”. Jeden z dominujących kanałów informacyjnych miał sięgnąć po pejoratywne określenie „Пуляки”, które tłumaczone jest jako „Polaczki”. Zaangażowanie przy tym temacie miało być trzy razy wyższe niż średnia dla treści o naszym kraju, a główny przekaz brzmiał: „Polacy biją”.

Ukraińscy internauci o pobiciu we Wrocławiu: To nie epizod

Jednocześnie zauważono, że w ukraińskiej sieci rozbrzmiewa także druga narracja na temat Polski. Podnoszony jest przykład rady miasta Sopotu, która przyjęła uchwałę w sprawie przeciwdziałania nastrojom antyukraińskim, ksenofobii i mowie nienawiści, jako pierwszy samorząd w Polsce. Ukraińcy podają tę informację jako dowód na to, że Polska to nie tylko agresorzy z ulicy Okulickiego we Wrocławiu.

Niestety, z analizy wynika, że „w ukraińskim przekazie agresja Polaków to trend, nie epizod”. Przytaczana jest statystyka, mówiąca o 180 zgłoszeniach przestępstw z nienawiści w pierwszym półroczu i wzroście o 30 proc. takich zdarzeń rok do roku. Wspominane jest też ostrzelanie z wiatrówki mieszkania wynajmowanego przez ukraińską parę w naszym kraju.

Winą nie są obarczani jednak wszyscy Polacy. „Gdy ukraińskie kanały tłumaczą przyczyny, wskazują dwa źródła: rosyjską operację informacyjną, wsparte sprawą zatrzymanego prowokatora malującego hasła o UPA i Banderze na pomniku ofiar wołyńskich, oraz polityków” – czytamy. „Nikt nie pisze, że Polacy jako naród nienawidzą Ukraińców” – podkreśla Res Futura.

Kierwiński: Zatrzymano dwóch podejrzanych

W niedzielę 26 lipca na ulicy Okulickiego we Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia. W sieci zamieszczono nagranie, na którym widzimy trzech rosłych mężczyzn, bijących i kopiących po głowach obywateli Ukrainy. Agresorzy nie oszczędzali nawet kobiety, która starała się chronić swojego partnera.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński jeszcze w poniedziałek wieczorem podał dobrą wiadomość. Zatrzymano już dwóch podejrzanych o pobicie we Wrocławiu. „Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław” – czytamy na X.

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