Trump grozi Iranowi. „Atak albo porozumienie”

Prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone wstrzymają się z nowym atakiem na Iran, jeśli tylko uda się szybko osiągnąć porozumienie w sprawie powstrzymania irańskich ambicji nuklearnych i ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

W sobotę wieczorem Trump oznajmił, że Iran i inne kraje Bliskiego Wschodu zwróciły się o czas na zawarcie porozumienia, które doprowadzi do „natychmiastowego i całkowitego” ponownego otwarcia kluczowej cieśniny i „końca zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu”.

W informacji nie wymieniono jednak nazw państw. Wiadomość opublikowano po rozmowie z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, sojusznikiem USA, księciem Mohammedem bin Salmanem.

– W związku z tą prośbą zgodziłem się, dla dobra świata, a także dla przetrwania dobrze prosperującego Iranu, odwołać atak, pod warunkiem, że uda mi się szybko zawrzeć porozumienie – napisał Donald Trump.

Kolejny zwrot akcji

Pozorna deeskalacja działań Trumpa po dniach gróźb nowych ataków z obu stron była najnowszym zwrotem akcji w wojnie, którą USA i Izrael rozpoczęły pięć miesięcy temu. Ataki rozprzestrzeniły się przez Zatokę Perską, Morze Czerwone, a nawet na śródziemnomorski ośrodek badawczy w Egipcie.

Iran w dużej mierze zamknął Cieśninę Ormuz, przez którą przed wojną transportowano 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i LNG, co spowodowało wzrost cen energii i wywołało powszechną inflację.

Eli Cohen, członek gabinetu bezpieczeństwa premiera Benjamina Netanjahu, powiedział, że między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi istnieje ścisła koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu w odniesieniu do wszystkich wydarzeń w regionie.

Trump i Netanjahu spotkali się kilka dni temu i rozważali wszelkie możliwe sposoby ograniczenia irańskiego programu nuklearnego, w tym dyplomację, presję ekonomiczną i siłę. Teheran zaprzecza dążeniom do posiadania broni jądrowej.

Generał brygady Majid Ebn Al-Reza, powiedział, że Teheran postrzega ostatnie groźby USA jako „wojnę psychologiczną i poznawczą”, ale traktuje je poważnie. Dodał, że Iran zamierza zwiększyć gotowość i odstraszanie, aby nie dać się zaskoczyć lub pozostać biernym.

Trump wierzy w negocjacje

Podczas piątkowego posiedzenia gabinetu Trump powiedział, że wierzy, iż amerykańscy negocjatorzy, w tym jego zięć Jared Kushner, specjalny wysłannik Steve Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio, mogą osiągnąć porozumienie z Iranem.

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