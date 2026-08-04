Grzmią ws. przejęcia właściciela TVN. „Ta katastrofa może przynieść tragiczne skutki”

Archival Producers Alliance to organizacja z siedzibą w USA, która zajmuje się tworzeniem archiwów m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. APA wydało oświadczenie nawiązujące do decyzji brytyjskiej minister kultury Lisy Nandy, która oświadczyła pod koniec czerwca, że „rozważa interwencję” ws. przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. APA podkreśliła, że „zdecydowanie sprzeciwia się proponowanemu połączeniu”.

Dodała, że połączenie może „zagrozić ich możliwości dostępu do zdjęć i materiałów wideo, które pozwalają im badać i poznawać ich wspólną historię”. Według Archival Producers Alliance „proponowana fuzja stanowi zagrożenie dla pluralizmu mediów, konkurencji oraz dystrybucji filmów dokumentalnych”. Jak wyjaśniono umieszczenie bibliotek CNN i CBS News pod jednym właścicielem będzie oznaczało, że jedna grupa będzie decydować tych bezcennych i unikalnych zbiorach.

Wskazano trzy zagrożenia, czyli ograniczony dostęp, zaporowe ceny u redakcyjna selekcję treści. Wyjaśniono, że aby uzyskać licencję na wykorzystywanie materiału trzeba otrzymać zgodę. W przypadku odmowy przedstawiciel archiwum lub działu sprzedaży może czasami podać powód, ale nie ma możliwości dyskusji ani debaty. Tłumaczono, że przez dziesiątki lat nigdy nie udało im się porozmawiać z osobami podejmującymi te decyzje, lub poznać ich nazwisk.

Nie chcą, aby TVN zmienił właściciela, wskazali trzy zagrożenia. „Proces całkowicie nieprzejrzysty”

„Jest to proces całkowicie nieprzejrzysty” – podkreślono. Archival Producers Alliance zwróciło uwagę, że w przypadku odmowy inny podmiot może dysponować porównywalnym materiałem. Gdyby doszło do fuzji dostęp do niektórych materiałów byłby „praktycznie niemożliwy”. Zdaniem APA to właśnie dlatego „wpływ transakcji na Wielką Brytanię jest tak dotkliwy”. Producenci wyrazili „głębokie zaniepokojenie” przejęciem właściciela TVN.

Archival Producers Alliance obawia się, że połączenie Paramount z WBD sprawi, że twórcy staną przed trudnym dylematem: płacić ogromne koszty, które sprawią, że programy staną się nieopłacalne, lub całkowicie z nich zrezygnować. Zwrócono też uwagę na to, że przyszły właściciel TVN mógłby decydować, które produkcje otrzymają dofinansowanie i trafią do dystrybucji, jak i kontrolować znaczną część materiałów. „Nie jest to scenariusz abstrakcyjny” – czytamy.

Interwencji od minister kultury Wielkiej Brytanii domagają się również aktorzy Benedict Cumberbatch, Alan Cumming i Benedict Wong, którzy na łamach Guardiana grzmią, że „katastrofa w branży telewizyjnej i filmowej może mieć tragiczne skutki”. Jak zaznaczyli sprawa nie trafiła jeszcze na pierwsze strony gazet w tym kraju, ale odroczenie przejęcia z Paramount potwierdza zagrożenie, o którym się mówi w kontekście transakcji.

TVN zmieni właściciela, aktorzy protestują. „Spędziliśmy całe życie, pracując w tej branży”

„Walka z tą fuzją toczy się obecnie na dwóch frontach, a Nandy dowodzi jednym z nich. Jeśli jej departament zdecyduje się interweniować, może to okazać się jedną z najważniejszych decyzji, jakie jakikolwiek sekretarz ds. kultury podjął w sprawie brytyjskiego kina, telewizji i mediów od pokolenia” – przekonują Cumberbatch, Cumming i Wong. Aktorzy przypomnieli, że „spędzili całe życie, pracując w tej branży” i wiedzą, jak to wygląda.

Wskazali m.in., że branża filmowa i telewizyjna zapewnia ponad 180 tys. miejsc pracy i tylko w zeszłym roku wygenerowała 6,8 mld funtów wydatków i wnosi do brytyjskiej gospodarki ok. 12 mld funtów rocznie. „Z rosnącym niepokojem obserwowaliśmy, jak konsolidacja wpływa na zakres i głębię tworzonych przez nas dzieł” – przyznają Cumberbatch, Cumming i Wong. Aktorzy obawiają się, że spłacenie długu odbędzie się kosztem zwolnień.

„Widzieliśmy już to wcześniej” – ostrzegają hollywoodzkie gwiazdy. Jako przykład podają połącznia Discovery z WarnerMedia, czy Paramount ze Skydance. Cumberbatch, Cumming i Wong niewierzą w obietnice i grzmią, że do zapłaty dojdzie w momencie rozliczenia. Dyrektor generalny przyszłego właściciela TVN David Ellison miał też zdradzić Donaldowi Trumpowi, że przeprowadzi w CNN „radyklane zmiany”.

Czytaj też:

Przejęcie właściciela TVN pod znakiem zapytania? Dwugłos ekspertek Czytaj też:

Tak pracownicy TVN reagują na zmianę właściciela. „Nie zakładam, że stacja stanie się Republiką Bis”