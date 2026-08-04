Szokujące nagranie z Chersonia. Rosjanie urządzają sobie „ludzkie safari”

W Chersoniu zarejestrowano atak dronem FPV na lokalnym targowisku. Na krążącym w sieci nagraniu widzimy, jak operator bezzałogowca krąży nad przerażonym mężczyzną. Bezradny człowiek stara się osłonić od maszyny za swoim samochodem, jednak w końcu rosyjski żołnierz kończy okrutną „zabawę” w kotka i myszkę, by zdetonować ładunek wybuchowy podczepiony do drona.

Chersoń. Dron krążył nad cywilem, by eksplodować tuż przy nim

52-letni mieszkaniec obwodu mikołajowskiego cudem przeżył wybuch. Doznał jednak sporych obrażeń i trafił do szpitala. Ukraińskie służby podkreśliły, że ranny nie był żołnierzem, ani nie miał żadnych zadań związanych z wojną. Zdarzenie zostało udokumentowane jako jeden z wielu przykładów zbrodniczych ataków rosyjskiej armii na ludność cywilną Ukrainy.

Wśród komentarzy wstrząśniętych internautów wybija się ten autorstwa samego prezydenta. Wołodymyr Zełenski pisał w sieci o ludzkim szoku po filmie z dronowym „safari”, urządzanym przez Rosjan na ulicach Chersonia. Polityk podkreślał, że Rosjanie przyznali się do ataku i otwarcie chwalili się nękaniem cywili w ten barbarzyński sposób.

Zełenski o „rosyjskim safari”. „Świat musi to zobaczyć”

„Świat musi to zobaczyć. Musi zobaczyć każdy dowód na to, że Rosja oszalała” – pisał Zełenski w sieci. Jak dodawał, tylko naciski społeczności międzynarodowej, ograniczanie sankcjami rosyjskich możliwości prowadzenia wojny oraz realne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy umożliwią temu państwu pokojowe współistnienie obok agresywnego sąsiada.

„Musimy działać i wspierać życie w sposób, który zmusi Rosję do poważnego myślenia o pokoju, zamiast rozszerzania zasięgu swoich dronów” – podkreślał Zełenski. Zwrócił uwagę, że problem nie dotyka samej tylko Ukrainy. Zaapelował o współpracę do innych sąsiadów Federacji Rosyjskiej: m.in. Polski, państw bałtyckich, Finlandii, Kazachstanu, Rumunii, Mołdawii i krajów Kaukazu Południowego.

„Rosyjskie »safari« przeciwko ludziom musi zostać zatrzymane w Ukrainie i nie może rozprzestrzenić się na kolejne państwa” – pisał. O „ludzkim safari” mieszkańcy Chersonia mówią od dawna, oskarżając Rosjan o ataki na medyków, kierowców, ale też zwykłych przechodniów i ogólnie osoby niezwiązane w żaden sposób z wojskiem.

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