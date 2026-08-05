Sąd wyznaczył termin rozprawy ws. zmiany właściciela TVN-u. Medialny gigant wydał komunikat

Proces ws. pozwu przeciwko połączeniu Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery ma rozpocząć się 2 marca 2027 r. Sędzia wydała we wtorek 4 sierpnia wstępny harmonogram postanowienia. Proces potrwa łącznie 12 dni i zakończy się 19 marca. Ostatnia rozprawa przedprocesowa rozpocznie się odbędzie się w 24 lutego – relacjonuje Variety. Strony muszą złożyć wspólne oświadczenie dotyczące prowadzenia sprawy najpóźniej do południa 13 sierpnia 2026 r.

Wszystko po to, aby umożliwić przeprowadzenie wstępnej rozprawy w sprawie prowadzenia postępowania 19 sierpnia. Decyzja sądu jest bliższa wnioskowi koalicji 12 prokuratorów generalnych stanów USA oraz Gildii Amerykańskich Scenarzystów, które chciały, aby proces rozpoczął się w kwietniu 2027 r. Z kolei przyszły właściciel TVN optował za listopadem 2026 r. Termin na ogromne znaczenie dla Paramount.

Decyzja sądu ciosem dla przyszłego właściciela TVN. Ok. 1,2 mld dol. „opłaty za opóźnienie”

Medialny gigant będzie musiał bowiem od października płacić akcjonariuszom WBD za opóźnienie sfinalizowania przejęcia. Rozpoczęcie procesu po około pięciu miesiącach oznacza, że kwota wyniesie ok. 1,2 mld dol. Rzecznik Paramount Paramount Skydance w komunikacie oświadczył, że firma „szanuje decyzję sądu”. „Będziemy nadal energicznie bronić tej transakcji i pozostajemy zdecydowani sfinalizować ją jak najszybciej – dodał.

„Moje biuro nie zamierza się poddać. Będziemy nadal przedstawiać nasze argumenty przed sądem, aby powstrzymać planowaną fuzję Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery. Nadal jestem zdecydowany chronić konkurencję, bronić przystępnych cen oraz dbać o to, by gospodarka Kalifornii służyła wszystkim – a nie tylko największym korporacjom” – napisał w mediach społecznościowych prokurator Rob Bonta.

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