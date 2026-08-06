Dron nad lotniskiem to nie incydent. Wojna hybrydowa wkracza na nowy poziom

Z dostępnych informacji wynika, że dron został wykryty na płycie lotniska, co doprowadziło do natychmiastowego uruchomienia procedur bezpieczeństwa. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników, wykorzystano robota do neutralizacji zagrożenia, a część operacji lotniczych została wstrzymana. Incydent miał miejsce w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego, a niemieckie służby prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Nie wiemy jeszcze, kto stał za tym zdarzeniem. Nie wiemy, czy był to akt sabotażu, prowokacja, przygotowanie do zamachu czy działanie pojedynczego sprawcy. I właśnie dlatego trzeba zachować ostrożność.

Dwie skrajności