Dron nad lotniskiem to nie incydent. Wojna hybrydowa wkracza na nowy poziom

Informacja o przechwyceniu drona z zapalnikiem i materiałami wybuchowymi na lotnisku Lipsk/Halle, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow, może wydawać się kolejnym niepokojącym incydentem w Europie. W mojej ocenie jest jednak czymś znacznie poważniejszym. To sygnał ostrzegawczy.
Z dostępnych informacji wynika, że dron został wykryty na płycie lotniska, co doprowadziło do natychmiastowego uruchomienia procedur bezpieczeństwa. Na miejsce skierowano policyjnych pirotechników, wykorzystano robota do neutralizacji zagrożenia, a część operacji lotniczych została wstrzymana. Incydent miał miejsce w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego, a niemieckie służby prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.
Nie wiemy jeszcze, kto stał za tym zdarzeniem. Nie wiemy, czy był to akt sabotażu, prowokacja, przygotowanie do zamachu czy działanie pojedynczego sprawcy. I właśnie dlatego trzeba zachować ostrożność.
Dwie skrajności
Źródło: Wprost
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