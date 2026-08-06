TVN zmieni właściciela. Nowe wieści ws. fuzji, Paramount poniesie milionowe straty?

Spółka Paramount Skydance transakcję wartą ponad 100 mld USD chciała doprowadzić do skutku jesienią. Pierwotny plan zakładał wrzesień 2026 roku, jednak firma przyznała, że najprawdopodobniej nie wyrobi się w zapowiadanym wcześniej terminie.

Warto zaznaczyć, że opóźnienia mogą być bolesne finansowo dla medialnego giganta – za każdy kwartał zwłoki spółka, według umowy, musi zapłacić akcjonariuszom łącznie 650 mln dol.

Paramount dąży do przejęcia Warner Bros. „Przygotowujemy się na udaną fuzję”

Koalicja 12 stanowych prokuratur generalnych, a także Gildia Amerykańskich Pisarzy skierowała do sądu pozew przeciwko fuzji Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery. Wszyscy wymienieni twierdzą, że rynek medialny zostanie zmonopolizowany, co wpłynie m.in. warunki zatrudnienia. Kalifornijski wymiar sprawiedliwości zdecydował niedawno, że wspomniane sprawy te rozpatrzone zostaną w marcu 2027 roku.

Kilka dni temu miała miejsce telekonferencja związana z opublikowaniem przez PS wyników finansowych za poprzedni kwartał (okres od kwietnia do czerwca tego roku). Prezes David Ellison zapewnił, że spółka „przygotowuje się na udaną fuzję” (cytat za dziennikiem „The Guardian”). Wskazał, że Paramount ma już zgody od regulatorów z 65 krajów i wszyscy „doszli do tego samego wniosku”, który brzmi: „transakcja nie budzi żadnych obaw”. Chodzi oczywiście o ustawy antymonopolowe m.in. w Unii Europejskiej. Ellison ujawnił, że Paramount razem z Warner Bros. nie zdominuje rynku – będzie konkurować z gigantami takimi jak Netflix, Sony czy Disney.

„Prawo jest po naszej stronie”

Szef PS liczy, że firma – nim dojdzie do rozprawy – zawrze ugodę ze stronami pozywającymi. Jeśli sprawa trafi jednak do sądu, Paramount nie obawia się przegranej. – Prawo jest po naszej stronie – ocenił Ellison.

Dennis Cianelli – dyrektor finansowy spółki – wskazał natomiast, że za ewentualne opóźnienia firma zapłaci akcjonariuszom. Zgodnie z umową będzie to po 0,25 dol. na akcję – za każdy kwartał (licząc od października 2026 r.).

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