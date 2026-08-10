Karin Kneissl ma w Rosji ciężkie życie. Ludzie w jej wsi piją na umór. Nawet matki wolą kupować wódkę niż jedzenie własnym dzieciom. Jak się zabrała za remont domu, należącego kiedyś do carskiego generała, to miejscowi fachowcy oszukiwali ją, traktując jak chodzący bankomat. Tak przynajmniej wynika z tego, co opowiada rosyjskim mediom, skarżąc się także na samotność i niedostateczną znajomość języka rosyjskiego.

Dobrze chociaż, że jej ulubione kuce jakoś sobie radzą. No, ale zwierzęta te mają za sobą prawdziwą epopeję. Wywiezione przez byłą minister spraw zagranicznych do Libanu, gdzie Karin Kneissl miała szukać schronienia przed rzekomymi prześladowaniami za wspieranie putinowskiej Rosji, konie te wraz z właścicielką zostały z Bliskiego Wschodu ewakuowane tym samym rosyjskim samolotem, który wozi do Afryki najemników Wagnera.

Kneissl skorzystała przy tej okazji z osławionej rosyjskiej bazy lotniczej Chmeimim w Syrii, skąd trafiła prosto do Rosji. Na petersburskim uniwersytecie stworzono dla niej ciepłą posadkę w czymś, co nazywa się Geopolitycznym Obserwatorium Kluczowych Problemów Rosji. Teraz sama publicznie przyznaje, że kluczowym problemem Rosji jest sama Rosja.

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