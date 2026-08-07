Dwa rekordy na tym samym jeziorze w ciągu 1,5 miesiąca. „Ryba niemal wciągnęła mu wędkę”

Dale Hoffman 7 lipca pobił rekord stanu Minnesota łowiąc bassa niebieskiego o wadze 1,50 kg. Ryba miała długość 29,21 cm, a jej obwód wyniósł 36,20 cm. Połów miał miejsce na jeziorze Big Stone Lake. Artie Arndt właściciel sklepu na zbiornikiem wodnym ujawnił w mediach społecznościowych, że rekordzista wędkę i robaki na przynętę kupił właśnie u niego. „Powiedział, że ryba niemal wciągnęła mu wędkę do wody! Dale planuje zlecić wypchanie swojej ryby” – dodał.

Portal Outdoor Life przypomniał, że bass niebieski, który dzierżył poprzedni rekord miał 0,90 kg i 29,46 cm. Co ciekawe padł on 29 maja tego roku na tym samym jeziorze. Zastępca kierownika Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Minnesota Kyle Anderson podkreślił, że złowiona ryba to samiec, co jest niezwykłe, bo większość dużych bassów niebieskich to samice. – To największy samiec bassa niebieskiego, jakiego kiedykolwiek widziałem. Myślę, że miał co najmniej siedem lat – ocenił.

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Anderson potwierdził, że mało brakowało, aby rekordu nie było. Ryba była bowiem tak silna, że niemal wyrwała Hoffmanowi wędkę, zanim zdążył ją chwycić”. – Właśnie dostał nową wędkę i kołowrotek jako prezent na emeryturę i omal nie stracił swojego sprzętu – powiedział zastępca kierownika Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Minnesota.

Hoffman w rozmowie z serwisem wired2fish.com opowiedział z kolei, że wcześniej nie łowił zbyt często, bo nie miał na to czasu, co zmieniło się po przejściu na emeryturę. Początkowo jego wyprawa, na której pobił rekord, nie zwiastowała sukcesu. Wszyscy łowili bowiem spore bassy niebieskie, a on sargusy owczaki, tak że w końcu zaczęto go nazywać „królem” tych ryb. Wszystko zmieniło się jednak drugiego dnia. 59-latek dodał, że „złapał wędkę za 300 dolarów w locie, kiedy opuszczała jego łódź”.

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