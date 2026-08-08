Gigantyczne węże w Niemczech. Eksperci biją na alarm

Pierwotnie w Niemczech występowało siedem gatunków węży. Sytuacja zmieniła się z powodu wyższych temperatur, zwłaszcza na południu tego kraju. Na łąkach i skrajach lasów zaczęły się tam osiedlać m.in. węże stepowe – podało Die Welt. – W ciągu ostatnich pięciu lat zgłoszono nam co najmniej 15 osobników tego gatunku z całej Bawarii – skomentował kierownik schroniska dla gadów w Monachium Markus Baur.

W przypadków wężów liczba jest jeszcze niewielka, bo nie rozprzestrzeniają się tak szybko jak np. ptaki i potrzebują kilku pokoleń, aby przedostać się przez Alpy. Kolejny czynnikiem sprzyjającym migracji gadów na północ jest niszczenie siedlisk we Włoszech i na Bałkanach, gdzie występują. Węże stepowe mogą osiągać ponad dwa metry długości. Są jednak nieszkodliwe dla ludzi. To samo dotyczy zaskrońca żmijopodobnego, którego długość nie przekracza metra.

W Niemczech było siedem gatunków węży, to już nieaktualne. Konsekwencje są odczuwalne

Gatunek ten pochodzi z południowo-zachodniej Europy i północnej Afryki. Występuje na przykład w Szwajcarii, najchętniej w pobliżu wody. Oba gatunki są niejadowite i syczą w celu obrony. Żywią się mniejszymi zwierzętami, takimi jak myszy, ptaki i płazy. Eksperci zwracają uwagę, że pojawienie się niektórych gatunków węży stanowi problem. W Palatynacie od około 10 lat żyją połozy żółtozielone, które żywią się jaszczurkami, przez co ich liczba znacznie spadła.

W Zweibruecken z kolei występują węże Hierophis viridiflavus. – Być może ich występowanie to tylko chwilowy zastrzyk energii, który zniknie wraz z nadejściem mroźnych zim – spekulował Baur. Korzyści ze zmian klimatycznych czerpią również węże Natrix helvetica. Eksperci wspomnieli również o pozytywnych stronach obecności gadów. Przez to, że żywią się wspomnianymi myszami ograniczają szkody w uprawach i rozprzestrzenianie się chorób.

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