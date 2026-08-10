Niemieckie media alarmują. Zaskakujący zwrot po odkryciu DNA

Późnym wieczorem we wtorek na lotnisku Lipsk/Halle, w pobliżu ukraińskich samolotów transportowych, wykryto drona, który wcześniej został wyposażony w materiały wybuchowe i zapalnik. Nagrania z kamery monitoringu pokazują, że około godziny 19:30 dron uderzył w skrzydło samolotu typu. W skrzydłach zazwyczaj znajdują się zbiorniki paliwa.

Na nagraniach widać, że urządzenie odbiło się od skrzydła i spadło na ziemię. Jak podano, nie jest jeszcze jasne, dlaczego ładunek nie wybuchł. Nie znaleziono go później na samym dronie, lecz w pewnej odległości od niego. Być może odłączył się podczas uderzenia.

Samolot, który wkrótce potem wystartował w wyniku zamknięcia przestrzeni powietrznej, zderzył się z nieznanym mniejszym obiektem latającym, prawdopodobnie drugim dronem. Okoliczności tej sprawy są nadal badane, ale z dużym prawdopodobieństwem był to nieudana operacja wojskowa obcych służb.

DNA, które już było w bazie śledczych

Jak podała gazeta „Bild”, DNA nie zostało jeszcze przypisane żadnej konkretnej osobie. Ma ono jednak pasować do starszego śladu, który został udokumentowany w 2024 r. w związku z podpaleniem centrum logistycznego DHL w Lipsku. Według informacji magazynu „ZEIT” nie ma jednak jak dotąd żadnych wskazówek dotyczących powiązania między tymi dwoma przypadkami.

Pożar DHL

20 lipca 2024 r. w centrum logistycznym DHL w Lipsku zapaliła się paczka przewożona drogą lotniczą. Z powodu opóźnienia paczka eksplodowała na ziemi – gdyby doszło do tego w powietrzu, pożar doprowadziłby do katastrofy lotniczej. Środowiska zajmujące się bezpieczeństwem zakładają, że paczka została umieszczona na zlecenie Rosji. Również w Wielkiej Brytanii i Polsce wybuchły paczki przewożone przez firmy logistyczne DHL i DPD. W marcu 2026 r. Prokuratura Generalna Litwy postawiła w tej sprawie zarzuty pięciu osobom.

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