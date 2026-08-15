Tak wyobrażano sobie świat w 2025 roku. Przewidywania sprzed 100 lat zaskakują

Profesor Archibald Montgomery Low angielski inżynier, fizyk, wynalazca, a także autor ponad 40 książek, w publikacji „Przyszłość” z 1925 roku opisał, jak świat może wyglądać sto lat później. Do materiałów stworzonych przez Lowa dotarli badacze z Findmypast.

Które przewidywana sprzed 100 lat się sprawdziły?

Autor zakładał m.in., że rolę „gazety obrazkowej” przejmą „urządzenia telewizyjne" . Co umożliwi odbiorcom dostęp do informacji oraz rozrywki w dowolnym czasie. Przewidział także, że jednym przyciskiem będzie można odtworzyć różnorodne audycje z całego świata. Low twierdził też, że pojawią się ukryte kamery i urządzenia do podsłuchu, które będą wykorzystywane do tropienia przestępców. Naukowiec wspominał też o ruchomych schodach czy „automatycznych telefonach” .

Przewidział także, że w damskiej garderobie upowszechnią się spodnie, a płeć dziecka będzie można określić przed narodzinami. Twierdził również, że maszyny przejmą ciężką ludzką pracę.

Według Lowa „każdego ranka ludzie będą mogli poddać się kilku chwilom terapii światłem lub masażowi, aby zachować formę i gotowość do działania” , co może się wpisywać w obecne możliwości dbania o swoje zdrowie. Spodziewał się także, że za 100 lat energia będzie pozyskiwana z „wiatrów i pływów” .

Wizja świata za 100 lat. Co się nie zgadza?

Z drugiej strony znacząco odbiegł od obecnej rzeczywistości. Twierdził bowiem, że ulice będą oświetlane ziołami czy że przy użyciu elektryczności dojdzie do komunikacji międzyumysłowej. Naelektryzowana woda miała z kolei zastąpić kawalerię. Low twierdził także, że wszyscy ludzie będą nosić jednoczęściowe kombinezony i kapelusze z syntetycznego filcu.

Choć nie wszystkie wizje Lowa mają odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, na podziw zasługuje to, jak wiele z nich się sprawdziło. Jen Baldwin, specjalistka ds. badań w Findmypast oceniła, że „to niesamowite, że sto lat temu jeden wizjonerski naukowiec był w stanie przewidzieć, jak rozwijająca się technologia – wówczas w powijakach – może zmienić świat do 2025 roku. To skłania do zastanowienia się, jak postęp, który widzimy wokół nas dzisiaj, będzie odczuwany przez naszych potomków” .

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