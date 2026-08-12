Szef przyszłego właściciela TVN stawia groźby i ultimatum ws. przejęcia. Skutki byłyby katastrofalne

Dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison zwołał w ubiegłą środę spotkanie ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Szef przyszłego właściciela TVN przez godzinę tłumaczył zespołowi liczącemu 12 osób, jaka jest stawka postępowania sądowego w związku z połączeniem z Warner Bros. Discovery. Ellison był przekonany, że firma wyjdzie zwycięsko z pozwu. Jednocześnie potwierdził plotki, że rozważa przeniesienie siedziby spółki do Tennessee, Teksasu, Georgii lub innego stanu.

O sprawie donosi puck.news – amerykański serwis piszący o Hollywood. Dyrektor generalny Paramount Skydance zaznaczył, że stanie się to jeśli prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego w celu wypracowania ugody. Ultimatum wyznaczył na 1 października. To będzie pierwszy dzień, kiedy zacznie być naliczana „opłata za opóźnienie”, która po pięciu miesiącach może wynieść ok. 1,2 mld dol.

TVN zmieni właściciela. Dyrektor generalny Paramount Skydance przeniesie firmę poza Kalifornię?

Początkowo miała zostać przeniesiona jedynie główna siedziba. Ellison następnie miałby opracować pięcioletni plan, zgodnie z którym do nowej lokalizacji trafiłaby większość miejsc pracy. Szef przyszłego właściciela TVN przyznał, że „nie jest to rozwiązanie idealne”. Uważa je jednak za jedyne sensowne w obliczu groźby cięcia wydatków na produkcję treści lub restrukturyzacji firmy. Opłata za zerwanie transakcji wynosi z kolei siedem mld dol.

Przeniesienie poza Kalifornię miało przynieść medialnemu gigantowi 500 miliardów rocznie oszczędności z tytuły podatków. Do tego doszłyby kwoty uzyskane ze sprzedaży studiów Paramount lub/i WBD, z których każde zostało wycenione na cztery mld dol., choć najprawdopodobniej z uwagi na sytuację kwota była niższa. Groźba jest postrzegana jako potencjalna karta przetargowa przyszłego właściciela TVN. Byłby to bowiem ruch bardziej katastrofalny niż możliwa utrata tysięcy miejsc pracy.

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