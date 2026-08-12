Postawił się Putinowi. Rosja bez potężnego wsparcia

Ramzan Kadyrow od lat przedstawia się jako bezwzględnie lojalny wobec Władimira Putina. Sam nazywa siebie "piechurem Putina", a publicznie zapewnia, że Czeczenia aktywnie wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Z ustaleń "The Economist" wynika jednak, że za tą narracją może kryć się zupełnie inna kalkulacja. Rozmówca zbliżony do władz republiki twierdzi, że Kadyrow nie zgodził się na wysłanie dużej liczby Czeczenów na wojnę.

„Bez względu na to, jakie interesy ma Moskwa w Ukrainie, my jesteśmy od nich nieskończenie daleko” – powiedział.

Kadyrow odmówił Putinowi. Ma chronić Czeczenów przed wojną

Według cytowanego rozmówcy Kadyrow nie chce poświęcać mieszkańców republiki w imię "ruskiego miru", czyli rosyjskiego porządku. Choć oficjalnie wspiera Kreml, w praktyce ma dbać o to, by Czeczeni nie ponosili na froncie dużych strat. To ważny element jego politycznego wizerunku. "The Economist" ocenia, że Kadyrow umacnia w ten sposób obraz przywódcy, który jest nie tylko lojalnym sojusznikiem Putina, ale także "ojcem narodu", chroniącym własnych ludzi.

W kwietniu, podczas spotkania z Władimirem Putinem, Kadyrow ogłosił, że Czeczenia przygotowała i wysłała na front ponad 70 tys. żołnierzy. To miałoby odpowiadać to 9 proc. wszystkich mężczyzn mieszkających w republice. Jednocześnie dane "Mediasony" pokazują znacznie mniejszą skalę potwierdzonych strat. Od początku wojny potwierdzono śmierć 540 Czeczenów. To 0,2 proc. wszystkich rosyjskich strat, choć Czeczenia odpowiada za 1,1 proc. populacji Rosji.

Jednym z wyjaśnień tej rozbieżności ma być skład formacji "Achmat". To ochotniczy oddział specjalny utworzony po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, do którego trafiają rekruci z całej Rosji. Dowódca formacji Apti Ałaudinow przyznał w maju ubiegłego roku, że Czeczeni stanowią jedynie jedną czwartą jej składu. Według źródła zbliżonego do władz republiki Czeczenom służącym w "Achmacie" zalecono też, by nie wykazywali nadmiernego zapału i przede wszystkim dbali o własne bezpieczeństwo.

Czeczenia dobrze pamięta rosyjskie wojny

Niechęć do udziału w wojnie ma również historyczne tło. Wielu Czeczenów pamięta rosyjskie bombardowania, czystki i masowe zbrodnie z lat 90. oraz początku lat 2000.

Sam Ramzan Kadyrow w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej walczył po stronie separatystów razem z ojcem, Achmatem Kadyrowem. Później przeszedł na stronę Rosji, a po śmierci ojca przejął władzę w republice z poparciem Putina.

Lojalność wobec Putina, ale i gra pod siebie

W efekcie Kadyrow prowadzi podwójną grę. Publicznie demonstruje lojalność wobec Kremla, ale według "The Economist" ogranicza realne koszty wojny dla własnej republiki. Taka strategia pozwala mu jednocześnie utrzymać relacje z Putinem i wzmacniać pozycję we własnym kraju.

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