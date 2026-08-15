Trump mówił o zdobyczach terytorialnych USA. „Wkrótce to ogłoszę”

Prezydent USA Donald Trump o Iranie i cieśninie Ormuz wypowiadał się już setki razy. Wielokrotnie zapewniał Amerykanów i cały świat, że wojnę w Zatoce Perskiej już wygrał, a pokonany przeciwnik błaga go o pokój.
Trump mówi o zdobyczach terytorialnych USA
Tymczasem to wciąż Teheran sprawuje kontrolę nad cieśniną, przez którą transportuje się ogromną część światowych zasobów ropy. Trump jednak nie zraża się tym faktem i podczas przemówienia w Nowym Jorku po raz kolejny zapowiedział przełom w wojnie.
— Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno... Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych – zapowiedział prezydent USA, wspominając o blokadzie irańskich portów przez jego armię.
Jeszcze wcześniej w piątek 14 sierpnia w wywiadzie dla Fox News Trump straszył Iran „mocnym atakiem gospodarczym”. O „izolacji gospodarczej” Teheranu mówił też sekretarz skarbu USA Scott Bessent. W stylu swojego prezydenta podkreślał, że będzie to izolacja „jakiej świat nigdy wcześniej nie widział”. Konkretne działania mają zostać podjęte w przyszłym tygodniu.
Iran reaguje na kolejne groźby USA
Irańczycy nie pozostawili deklaracji amerykańskich polityków bez odpowiedzi. Tamtejsze władze stanowczo odpowiedziały na imperialną retorykę USA. Wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi opublikował w serwisie X wpis, w którym jednoznacznie odrzucił roszczenia Waszyngtonu.
„Decyzja o otwarciu lub zamknięciu strategicznej cieśniny należy wyłącznie do Iranu” – oznajmił polityk. Zapowiadał, że Teheran nie ulegnie zagranicznemu zastraszaniu.
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