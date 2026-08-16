Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób

W nocy z soboty na niedzielę 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 doszło do wypadku polskiego autokaru. Pojazd z nieznanych przyczyn zjechał do rowu i przewrócił się.

Węgry. Polski autokar zjechał do rowu

„16 sierpnia około godziny 1.00 autobus o polskich oznaczeniach poruszał się po autostradzie M3 na 139. kilometrze – w kierunku Nyíregyházy, za zjazdem do Mezőkeresztes – po czym zjechał z prostego odcinka drogi do rowu i przewrócił się. Zgodnie z naszymi aktualnymi informacjami prawdopodobnie kierowca zasnął za kierownicą” – informowała węgierska policja.

Do akcji ratunkowej wysłano 14 karetek pogotowia. Rannych przetransportowano do szpitali w 4 różnych miastach. Niestety, bilans ofiar podany przez premiera Węgier Petera Magyara mówił o 12 zabitych i co najmniej 20 osobach z poważnymi obrażeniami.

„Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar. Jestem wdzięczny wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową” – podkreślał Magyar w komunikacie w mediach społecznościowych.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nawrocki i Sikorski komentują

Komunikat opublikował też polski prezydent. „Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar” – pisał Karol Nawrocki.

Własną wiadomość zamieścił na X także szef polskiej dyplomacji. „Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje” – zapowiadał Radosław Sikorski.

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