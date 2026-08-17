Rosyjski polityk spędzi 11 lat więzienia w kolonii karnej. Problematyczna okładka z Putinem i debata

Sąd w Pskowie uznał wiceprzewodniczącego partii „Jabłko” Lwa Szlosberga za winnego rozpowszechniania fałszywych informacji i dyskredytowania rosyjskich sił zbrojnych – podał Interfax. Polityka skazano na 11 lat i miesiąc więzienia w kolonii karnej o ogólnym reżimie. Wyrok jest o rok krótszy, niż domagała się prokuratura. Podstawą do wszczęcia postępowania było udostępnienie przez Szlosberga okładki „Daily Mirror”, którą opublikowała na Telegramie stacja radiowa „Echo Moskwy”.

Była to zapowiedź strony tytułowej, na której przedstawiono nauczycielkę ranną odłamkami szkła podczas bombardowania w mieście Czuhujiw z zabandażowaną głową obok podpisu „jej krew…”. Niżej była fotografia Władimira Putina a obok fraza „jego ręce”. Wspomniano też, że „Zachód reaguje sankcjami, gdy żądny władzy prezydent Rosji najeżdża Ukrainę”. Wpis z konta wiceszefa rosyjskiej liberalnej partii usunięto w grudniu 2025 r.

Rosja. Wiceszef „Jabłka” Lew Szlosberg skazany na 11 lat więzienia w kolonii karnej

Z kolei „Echo Moskwy” zablokowała Prokuratura Generalna Rosji w marcu 2022 r. za publikację treści o inwazji na Ukrainę. Szlosberg podpadł również filmem opublikowanym na jednym z rosyjskich serwisów społecznościowych. Było to debata ze stycznia 2025 r. pomiędzy nim a historykiem Jurijem Piwowarowem, która odbyła się na jednym z kanałów, gdzie domagał się jak najszybszego zawieszenia ognia. Podkreślono, że obaj znajdują się na liście zagranicznych agentów.

Wiceprzewodniczący „Jabłka” nie przyznał się do winy – donosi agencja RIA. Szlosberg został także pozbawiony administrowania stronami internetowymi i czatami na okres sześciu lat. Wiceszef rosyjskiego ugrupowania w areszcie śledczym przebywa od grudnia 2025 r. W listopadzie ubiegłego roku Szlosberga skazano na 420 godzin prac społecznych za uchylania się od wypełniania obowiązków przewidzianych w rejestrze dotyczącym agentów zagranicznych.

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