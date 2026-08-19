Władimir Putin zażądał wpłat. Miliardy rubli zasiliły federalny budżet Rosji

To ustalenia zagranicznego dwutygodnika „Forbes”. W marcu tego roku Władimir Putin spotkał się z przedstawicielami biznesu, których poprosił o wsparcie. Efekt? Miliardy rubli zaczęły wpływać do federalnego budżetu już w kolejnych tygodniach.

Skąd apel dyktatora? Rosja mierzy się obecnie z poważnym kryzysem – resort finansów stwierdził rekordowy deficyt (mowa o blisko 6,5 biliona rubli, czyli blisko 284 miliarda złotych – za styczeń-lipiec 2026, co stanowi 2,8 proc. produktu krajowego brutto). Dziury tej federacja nie ma czym zalepić – masa pieniędzy wciąż wydawana jest w obszarze militarnym (wydatki względem dochodów to 14,5 proc. do 8,8 proc. rok do roku), w związku z trwającą wojna w Ukrainie. I choć ceny ropy chwilowo pomogły, to jednak dochody ropno-gazowe ostatecznie były niższe o 16,8 proc. (za siedem ostatnich miesięcy w porównaniu r./r.).

Przedsiębiorcy błyskawicznie zareagowali – już w kwietniu dodatkowe wpływy wyniosły 159,7 mld RUB (blisko 7 mld PLN).

Dobrowolne wpłaty zasiliły budżet Rosji. Na państwowe konta wpłynęły miliardy rubli

Dalej było tylko lepiej. Maj – 232,2 mld rub. (10,1 mld zł), czerwiec – 294,4 mld (12,9 mld) i lipiec aż do teraz – 383,7 mld (16,8 mld).

Aleksandr Szochin – przewodniczący Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców – wskazał, że przedsiębiorcy przekazują środki do federalnego budżetu dobrowolnie i nie podlegają one zwrotowi, z czego ci zdają sobie sprawę.

Pieniądze, które trafiają do skarbu państwa, pochodzą zarówno z funduszy firmowych, jak i rodzinnych. Nieznane są jednak konkretne podmioty, a także wysokość uiszczonych wpłat.

Władimir Putin zaniepokojony stanem gospodarki. Zażądał szczegółowych analiz

Warto przypomnieć słowa Putina z kwietnia, bowiem po raz pierwszy otwarcie przyznał on, że sytuacja gospodarcza Rosji jest zła. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2026 r. PKB federacji spadło o 1,8 proc. (w porównaniu do roku 2025).

Zwrócił się wówczas do przedstawicieli rządu, którzy odpowiadają za stan finansów publicznych, by zdali mu szczegółowy raport.