Słowacy zakupili kamery z rosyjskimi podzespołami. Wybuchła afera, będzie dymisja ministra?

Eksperci ze słowackiego Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa rozebrali kamery drogowe – w ich wnętrzach znaleźli rosyjskie podzespoły. O swoich podejrzeniach poinformowali Urząd Ochrony Danych Osobowych. We wtorek (18 sierpnia) organ wszczął postępowanie, o którego przebiegu jednak opinia publiczna nie jest informowana. Zagraniczne media sugerują, że przesłuchani powinni zostać teraz przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych, a także firma, która realizowała zlecenie MSW.

Kamery miały służyć do monitorowania ruchu jednocześnie na kilku pasach. Mogą one robić szczegółowe zdjęcia zarówno pojazdom, jak i kierowcom czy pasażerom. Sfinansowane zostały one z budżetu Unii Europejskiej (z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy). Jedna z nich zainstalowana została w stolicy – Bratysławie – i niebawem uruchomiona.

Zdaniem polityków opozycji kamery przypominają rosyjskie radary drogowe produkowane w Petersburgu. MSW zapewniało, że zamówi certyfikowany sprzęt, ale zamiast tego resort zakupił urządzenia z nieweryfikowalnego źródła (od firmy, której historia działalności nie jest znana – która w dodatku nie podała swojego prawdziwego adresu). Z ekspertyzy słowackich specjalistów wynika, że kamery są słabo zabezpieczone, przez co możliwy jest wyciek danych.

Chcą dymisji ministra. Premier Słowacji wyśmiał polityków opozycji

Opozycja domaga się dymisji Matusza Esztoka – szefa MSW. Premier Słowacji jest temu przeciwny i bagatelizuje ustalenia Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa.

– Pękam ze śmiechu, gdy ktoś mi tu wmawia, że dwie kamery drogowe mogą zagrozić bezpieczeństwu Republiki Słowackiej. Nie ma żadnego znaczenia, jakie podzespoły by tam były – chińskie, rosyjskie, niemieckie, francuskie, amerykańskie. Jak, na litość boską, ma to zagrażać bezpieczeństwu? – stwierdził Robert Fico w obecności dziennikarzy (cytat za Polską Agencją Prasową).