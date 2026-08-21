MSZ wzywa ambasadora Izraela na dywanik. Chodzi o śmierć Polaka

Ponad dwa lata temu w Strefie Gazy miał miejsce ostrzał konwoju humanitarnego, w którym zginął polski wolontariusz Damian Soból. Izraelskie wojsko wszczęło śledztwo w tej sprawie, by ostatecznie umorzyć je latem tego roku. W związku z tą decyzją polskie MSZ wezwało do siebie ambasadora Izraela w Warszawie.

Izrael ostrzelał konwój humanitarny. Śledztwo umorzono

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z dużym rozczarowaniem przyjmuje przekazaną w dniu 19 sierpnia 2026 r informację o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania w sprawie ostrzału konwoju wolontariuszy z organizacji humanitarnej World Central Kitchen 1 kwietnia 2024 r w Strefie Gazy, podczas którego zginał obywatel RP Damian Soból” – czytamy w komunikacie resortu.

Jak przekazało polskie MSZ za pośrednictwem komunikatu na X, „w związku z tą decyzją do Ministerstwa został wezwany Ambasador Izraela w Warszawie”. Strona polska miała przekazać mu krytyczną ocenę działań, które miały wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii.

Zginął polski wolontariusz. Polska nadal bada okoliczności

Polacy poinformowali jednocześnie, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu. Wyrażono też oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, że okoliczności, w których doszło do tragedii w 2024 r., powinny być wyjaśnione do końca i nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie” – czytamy w komunikacie MSZ.

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