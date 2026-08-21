Druga taka akcja łotewskiej SG w ciągu 10 dni. Po pierwszej rozpoczęto operację „Wilkołak”

W czwartek 20 sierpnia łotewska straż graniczna wykryła w miejscowości Krasław 28 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią. Podczas ustalania okoliczności zdarzenia i przeprowadzenia kontroli okolicy funkcjonariusze SG odkryli podziemny tunel, który znajdował się 20 metrów od granicy. Był ukryty pod mchem. Migranci zostali odesłani do Białorusi.

Łotewska straż graniczna zatrzymała nielegalnych migrantów. Odkryła kolejny tunel tuż przy granicy

To drugi taki przypadek w ciągu 1,5 tygodnia. Poprzedni miał miejsce 10 sierpnia w gminie Skrudelino w novadsie (odpowiednik polskiego powiatu – red.) Górna Dźwina. Wówczas straż graniczna Łotwy weryfikowała otrzymane informacje i dzięki pomocy przewodników psów udało się jej wykryć 15 osób. Wtedy także odkryto tunel w odległości 10 m od ogrodzenia terenu podlegającego jednostce straży granicznej w Silene. Migranci podobnie zostali odesłani do kraju, z którego przybyli.

Był to pierwszy przypadek, w którym tunel wykorzystano do nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej. Wcześniej w tamtym miejscu nie odnotowano żadnych naruszeń, ani nie zatrzymywano osób, które przekraczały wbrew przepisom granicę państwową. Dzień po tym wydarzeniu rozpoczęto operację „Wilkołak”. Była to odpowiedź na nielegalną migrację. Celem było jej zmniejszenie i zapobieganie takim sytuacjom w przyszłości.

Szczegóły operacji „Wilkołak”. Dodatkowe siły na granicę z Białorusią

Premier Andris Kulbergs informował, że operacja potrwa do końca sierpnia. W jej ramach na granicę skierowano dodatkowe siły wojska i policji, które mogły liczyć na wsparcie z powietrza za pomocą śmigłowców oraz dronów. Większą uwagę poświęcono m.in. zwalczaniu grup przemytniczych.

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