Informację taką podała redakcja Bloomberga. Agencja prasowa, która powołała się na źródła w Moskwie, nieoficjalnie dowiedziała się, iż Putin „planuje zintensyfikować ataki konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów”.

Rakiety uderzyć mają m.in. w centrum stolicy. Na celownik żołnierze wziąć mają także obiekty infrastruktury w innych miastach.

Po co szef amerykańskiej CIA poleciał do Rosji? I plany ukraińskiego prezydenta

Bloomberg zwrócił przy okazji uwagę, że Stany Zjednoczone, które od lat starają się doprowadzić do zawieszenia broni, niewiele w tej sprawie wskórały.

Jakby tego było mało, Waszyngton wykonał niedawno ruch, który eksperci w zakresie obronności czy stosunków międzynarodowych nie wiedzą, jak interpretować. Jak informowaliśmy – szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej – John Ratcliffe – poleciał na spotkanie do stolicy Rosji. Wizyta ta odbyła się bez publicznej zapowiedzi – wiedzieli o niej zapewne wyłącznie przedstawiciele służb specjalnych USA czy m.in. administracja Donalda Trumpa.

W jakim celu dyrektor CIA ruszył do Moskwy? Nie wiadomo - specjaliści o tym spekulują. Wiele osób wskazuje, że gdy poprzedni szef CIA (William Burns) wziął udział w spotkaniu w Rosji pod koniec 2021 roku, kilka miesięcy później wybuchła krwawa wojna, która trwa aż do teraz (czyli już ponad cztery lata).

Jak na razie do sprawy prezydent Wołodymyr Zełenski się nie odnosił. Ujawnił niedawno, że planuje zwiększyć dostawy broni na terenie południowo-zachodnim.

„Potrzebne są decyzje, aby zwiększyć produkcję i zakupy. Podjęte zostaną również decyzje dotyczące bardziej systemowego podejścia do uderzeń średniego zasięgu” – poinformował za pośrednictwem platformy Telegram.

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