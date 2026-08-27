Pierwsza taka wizyta szefa amerykańskiego wywiadu. „Urzędnicy z USA obawiają się działań Putina”

Szef CIA John Ratcliffe w tym tygodniu wybrał się z pierwszą wizytą do Moskwy za kadencji Donalda Trumpa. Niespodziewana wizyta miała na celu ostrzeżenie Rosji przed atakiem na NATO – poinformował „The Wall Street Journal”. Sygnał ostrzegawczy pojawił się po tym, jak najnowsze oceny amerykańskich służb wywiadowczych wskazały, że prezydent Rosji mógłby w ciągu najbliższych kilku lat próbować przeprowadzić ograniczony atak na jeden z krajów sojuszniczych.

Celem działań Władimira Putina miałoby być sprawdzenie determinacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. „Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że Władimir Putin, pozostający pod presją w Ukrainie i w kraju, może rozpocząć atak obejmujący wszystko – od cyberataku po niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie na jeden z krajów bałtyckich” – podkreślił dziennik.

Szef CIA z wizytą w Moskwie. Ostrzegł Rosję przed atakami na NATO i udzielaniem wsparcia Iranowi

Politco doprecyzowało, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej wezwał rosyjskich urzędników, aby nie eskalowali konfliktu z sojusznikami USA w NATO, w szczególności z Estonią, Łotwą i Litwą, po tym jak w wojnie w Ukrainie doszło do impasu. Ratcliffe wykorzystał również tę rzadką wizytę, by wywrzeć presję na Kremlu ws. ograniczenia wsparcia wojskowego i gospodarczego dla Iranu.

Według CBS News szef amerykańskiego wywiadu zagroził także nałożeniem dodatkowych sankcji, jeśli Cieśnina Ormuz nie zostanie ponownie otwarta dla ruchu statków. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował dziennikarzy w Moskwie, że Ratcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb wywiadowczych, ale nie spotkał się z Putinem. Dodał, że jest „zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy wpłynie to na poprawę stosunków między krajami, które są w głębokim kryzysie”.

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