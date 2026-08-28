W czwartek 27 sierpnia prezydent Białorusi przybył z wizytą roboczą do Rosji. W programie wizyty przewidziano rozmowę Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. Głowy państw omówią kluczowe kierunki współpracy dwustronnej. Przywódcy Białorusi i Rosji wymienią się również poglądami na aktualne kwestie z agendy regionalnej i międzynarodowej oraz na temat zapewnienia bezpieczeństwa.

Łukaszenka spotka się także z premierem rosyjskiego rządu Michaiłem Miszustinem. W centrum uwagi znajdą się praktyczne kwestie związane z rozwojem białorusko-rosyjskiej współpracy handlowo-gospodarczej i inwestycyjnej oraz realizacją projektów kooperacyjnych. Rzeczywiste szczegóły spotkania prezydenta Białorusi z jego rosyjskim odpowiednikiem nie są znane. Następuje jednak ono tuż po wizycie szefa amerykańskiego wywiadu w Moskwie.

Aleksandr Łukaszenka spotka się z Władimirem Putinem. Jaki jest jego prawdziwy cel wizyty w Rosji?

Według nieoficjalnych doniesień medialnych John Ratcliffe wezwał rosyjskich urzędników, aby nie eskalowali konfliktu z sojusznikami USA w NATO, w szczególności z Estonią, Łotwą i Litwą. Politolog i dyrektor centrum analitycznego Delowaja Stolica Wadim Denisenko na łamach ukraińskie portalu Unian podkreślił, że prezydent Białorusi „nie zgodzi się udostępnić swojego terytorium do ataku na Ukrainę i kraje bałtyckie, dopóki popierają go Chiny”.

W środę Łukaszenka nakazał sprawdzenie gotowości bojowej białoruskiej armii, co miało być związane z wizytą szefa CIA. Poprzednie spotkanie przywódców Białorusi i Rosji miało miejsce pod koniec czerwca. Wówczas Putin przyjął Łukaszenkę w swojej rezydencji w Wałdaju. Nieformalne spotkanie trwało dwa dni. Rzecznik Kremla wyjaśniał później, że głowy państw mówiły kwestie związane z bezpieczeństwem regionalnym, a także poruszyły temat Ukrainy.

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