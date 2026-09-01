Atak na elektrownię tuż przy polskiej granicy. Służby przekazały nowe informacje

Stacja elektroenergetyczna Turnow-Preilack przy elektrowni Janschwalde w Brandenburgii stała się celem ataku. Jak informują niemieckie media, sprawcy wykorzystali chałupniczo wykonane rakiety z materiałami wybuchowymi. Obiekt znajduje się niedaleko Chociebuża i blisko granicy z Polską. O zdarzeniu poinformowały m.in. „Markische Allgemeine Zeitung” i „Der Spiegel”. Stwierdzono uszkodzenia linii przesyłowych. Służby zabezpieczyły teren, odnalazły ładunki i je zneutralizowały. Zagrożenie zostało usunięte.

Atak na niemiecką elektrownię. Ładunki wybuchowe zneutralizowane

Atak nie spowodował awarii ani przerw w dostawach energii. Operator sieci zarejestrował jedynie krótkie zakłócenia, a dostawy prądu do mieszkańców pozostają stabilne. Mimo uszkodzeń infrastruktury mieszkańcy nie odczuli skutków zdarzenia w postaci wyłączeń energii. Praca sieci nie została trwale zakłócona.

Według niemieckich mediów prawdopodobnym celem sprawców było zakłócenie pracy stacji i doprowadzenie do wyłączeń prądu. Ten zamiar się nie powiódł. Przedstawiciel koncernu LEAG potwierdził również, że nikt nie został ranny.

Elektrownia Janschwalde to ważny obiekt w Brandenburgii

Janschwalde to największa elektrownia węglowa w Brandenburgii. W przeszłości była jednym z najważniejszych ośrodków energetycznych NRD. Zakład w pobliżu Chociebuża przez lata odgrywał ważną rolę w zasilaniu wschodniej części Niemiec. Obecnie funkcjonują tylko dwa lub trzy z sześciu pierwotnych bloków. Mimo ograniczania produkcji elektrownia nadal pokrywa znaczną część zapotrzebowania regionu na prąd.

Elektrownia ma zostać ostatecznie wygaszona w 2028 roku. Do tego czasu pozostaje jednak istotnym elementem systemu energetycznego landu.

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