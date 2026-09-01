Wiceprezes wielkiego banku zamordowana. Napastniczka miała mnóstwo noży

Do tragedii doszło w poniedziałek na Times Square, jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc w Nowym Jorku. Jak przekazał burmistrz miasta Zohran Mamdani, 49-letnia kobieta uzbrojona w kilka noży zaatakowała dwie osoby. Jedną z poszkodowanych była 32-letnia Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America. Kobieta trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami. Bloomberg News poinformował, że mimo wysiłków lekarzy jej życia nie udało się uratować.

Nie żyje wiceprezes Bank of America Erin Piacenti

Piacenti pracowała jako wiceprezes do spraw wyboru ofert biznesowych i konfliktów. Informację o jej śmierci potwierdził sam Bank of America w oświadczeniu przekazanym agencji Reutera.

„Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni tragiczną stratą naszej koleżanki” – przekazała firma. Bank opisał 32-latkę jako cenioną członkinię zespołu, której będzie bardzo brakować. Przedstawiciele instytucji złożyli też kondolencje rodzinie i bliskim kobiety.

Z informacji zamieszczonych na profilu zawodowym Piacenti wynika, że w 2016 roku ukończyła University of Pennsylvania, a pięć lat później Fordham Law School. Niedawno obchodziła drugą rocznicę ślubu.

Atak nożowniczki w Nowym Jorku. Drugi poszkodowany przebywa w szpitalu

W ataku ucierpiał również 68-letni mężczyzna. Został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał pomoc. Według nowojorskiej policji jego stan jest stabilny. Śledczy wstępnie zakładają, że oba ataki mogły być przypadkowe i niesprowokowane. Po przybyciu funkcjonariuszy 49-latka miała także próbować zaatakować ich nożem. Policjanci użyli broni i oddali w jej kierunku strzały. Kobieta została śmiertelnie ranna.

Atak na Times Square wywołał tym większe poruszenie, ze względu na miejsce zdarzenia oraz (jak wynika ze wstępnych ustaleń służb) przypadkowy charakter napaści. Służby nie przekazały dotąd informacji o innych poszkodowanych.

Czytaj też:

Tylko usłyszała ukraiński głos. Pijana Polka rzuciła się na 13-latkę Czytaj też:

Mieszko R. przed sądem. Zapadła decyzja w sprawie zbrodni na UW