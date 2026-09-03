Gdzie emigrantom żyje się najlepiej? Niemcy daleko za Polską
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Gdzie emigrantom żyje się najlepiej? Niemcy daleko za Polską

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Panama – zdjęcie ilustracyjne
Panama – zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Roger Paris
W jakich krajach emigrantom żyje się najlepiej? Oto wyniki corocznego raportu międzynarodowej organizacji InterNations.

Są wyniki nowego raportu Expat Insider 2026. Wzięło w nim udział niemal 7,8 tys. emigrantów (w tym ekspatów, czyli wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zdecydowali się opuścić ojczyznę) ze 162 państw.

Grupa respondentów wypełniła ankietę internetową i wskazała – w ich opinii – najlepsze miejsce na Ziemi.

Znajduje się ono w Ameryce Centralnej.

Emigranci ocenili państwa, nie brakuje zaskoczeń. Niemcy na przedostatnim miejscu

Zdaniem wielu emigrantów to Panama leżąca na przesmyku łączącym Amerykę Północną i Południową jest rajem do życia. Oferuje świetne warunki rozwoju zawodowego i wysokie pensje. 90 proc. ankietowanych twierdzi, że otrzymuje wynagrodzenie wystarczające do spełniania czegoś więcej niż podstawowe potrzeby.

Dalej robi się jeszcze ciekawiej, bowiem za Panamą w rankingu uplasował się Meksyk i Tajlandia. W pierwszym przypadku emigranci zwracają uwagę na wartości, którymi kierują się mieszkańcy (są niezwykle gościnni), a w drugim – na „ogólny poziom zadowolenia”. Przeciętny emigrant nie musi mieć grubego portfela, by żyć tam dobrze (uwagę zwracają m.in. ceny mieszkań na wynajem, które są niskie), a w razie problemów zdrowotnych mogą liczyć na wykwalifikowana pomoc (ochrona zdrowia jest tam według nich na bardzo wysokim poziomie).

Dla Polaków ciekawostką mogą być Niemcy, które zajęły przedostatnie miejsce. Emigranci uważają sąsiadów za niezbyt przyjaznych. Do osiedlenia się tam nie zachęcają problemy w obszarze biurokracji, a także obszar cyfryzacji – państwo jest w tym kontekście daleko w tyle.

Wyniki raportu Expat Insider 2026. Które miejsce w rankingu zajęła Polska?

  1. Panama
  2. Meksyk
  3. Tajlandia
  4. Zjednoczone Emiraty Arabskie
  5. Brazylia
  6. Hiszpania
  7. Singapur
  8. Portugalia
  9. Malezja
  10. Luksemburg
  11. Australia
  12. Arabia Saudyjska
  13. Republika Południowej Afryki
  14. Francja
  15. Belgia
  16. Dania
  17. - – - – - Polska – - – - -
  18. Irlandia
  19. Japonia
  20. USA
  21. Holandia
  22. Szwajcaria
  23. Austria
  24. Włochy
  25. Czechy
  26. Szwecja
  27. Kanada
  28. Wielka Brytania
  29. Turcja
  30. Niemcy
  31. Norwegia

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Źródło: Expat Insider 2026 / RMF24