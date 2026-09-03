Gdzie emigrantom żyje się najlepiej? Niemcy daleko za Polską

Są wyniki nowego raportu Expat Insider 2026. Wzięło w nim udział niemal 7,8 tys. emigrantów (w tym ekspatów, czyli wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zdecydowali się opuścić ojczyznę) ze 162 państw.

Grupa respondentów wypełniła ankietę internetową i wskazała – w ich opinii – najlepsze miejsce na Ziemi.

Znajduje się ono w Ameryce Centralnej.

Emigranci ocenili państwa, nie brakuje zaskoczeń. Niemcy na przedostatnim miejscu

Zdaniem wielu emigrantów to Panama leżąca na przesmyku łączącym Amerykę Północną i Południową jest rajem do życia. Oferuje świetne warunki rozwoju zawodowego i wysokie pensje. 90 proc. ankietowanych twierdzi, że otrzymuje wynagrodzenie wystarczające do spełniania czegoś więcej niż podstawowe potrzeby.

Dalej robi się jeszcze ciekawiej, bowiem za Panamą w rankingu uplasował się Meksyk i Tajlandia. W pierwszym przypadku emigranci zwracają uwagę na wartości, którymi kierują się mieszkańcy (są niezwykle gościnni), a w drugim – na „ogólny poziom zadowolenia”. Przeciętny emigrant nie musi mieć grubego portfela, by żyć tam dobrze (uwagę zwracają m.in. ceny mieszkań na wynajem, które są niskie), a w razie problemów zdrowotnych mogą liczyć na wykwalifikowana pomoc (ochrona zdrowia jest tam według nich na bardzo wysokim poziomie).

Dla Polaków ciekawostką mogą być Niemcy, które zajęły przedostatnie miejsce. Emigranci uważają sąsiadów za niezbyt przyjaznych. Do osiedlenia się tam nie zachęcają problemy w obszarze biurokracji, a także obszar cyfryzacji – państwo jest w tym kontekście daleko w tyle.

Wyniki raportu Expat Insider 2026. Które miejsce w rankingu zajęła Polska?

Panama Meksyk Tajlandia Zjednoczone Emiraty Arabskie Brazylia Hiszpania Singapur Portugalia Malezja Luksemburg Australia Arabia Saudyjska Republika Południowej Afryki Francja Belgia Dania - – - – - Polska – - – - - Irlandia Japonia USA Holandia Szwajcaria Austria Włochy Czechy Szwecja Kanada Wielka Brytania Turcja Niemcy Norwegia

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