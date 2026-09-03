Rosja wściekła na Niemcy po incydencie. Ławrow zapowiedział odwet

W pierwszej połowie sierpnia, na wschodniej płycie portu lotniczego Lipsk/Halle odkryto drona przenoszącego ponad pół kilograma materiału wybuchowego. Bezzałogowiec znajdował się w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego.

Z ustaleń niemieckich śledczych wynika, że miał on zostać użyty w ataku – na szczęście nie zadziałał zapalnik. Fragmenty bezzałogowca odnaleziono na skrzydle maszyny. Organy ścigania zabezpieczyły potem także m.in. urządzenie, które mogło służyć do sterowania dronem. Zastosowane materiały, jak i sama konstrukcja maszyny miała przypominać tę stosowaną przez rosyjski wywiad wojskowy.

W ocenie niemieckiego rządu za próbą ataku stoi strona rosyjska. Oskarżenia nie przypadły do gustu Władimirowi Putinowi – przywódca stwierdził zaraz, że rząd kanclerza Friedricha Merza zrzuca winę na Moskwę, by odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów, z jakimi borykają się władze Berlina. Pytał też, gdzie są dowody.

Warto zaznaczyć, że oprócz wskazania odpowiedzialnych za incydent Niemcy postanowiły zamknąć rosyjski konsulat generalny w Bonn i doprowadzić do zakończenia działalności Rosyjskiego Domu w stolicy Niemiec. Moskwa nie pozostała dłużna.

Incydent z dronem na niemieckim lotnisku. Rosjanie ogłosili koniec współpracy kulturalnej

Rosja postanowiła w odwecie zamknąć oddziały niemieckiego Instytutu Goethego.

Ogłosił to szef resortu spraw zagranicznych Rosji. – Oni [władze Berlina – przyp. red.] świadomie podjęli ten krok, nie mogli tego nie zrozumieć, co oznacza koniec ich obecności kulturalnej w Rosji – poinformował Ławrow (cytat za Rosyjską Agencją Informacyjną TASS).

Wskazał, że instytuty (uruchomione ponad trzy dekady temu) działały „pomimo komplikacji z Kijowem”, które Moskwa uznawała za przeszkodę w budowaniu relacji z Zachodem.

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