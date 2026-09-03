Niemcy: Próba ataku w pobliżu firm zbrojeniowych. Śledczy badają motyw polityczny

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w dzielnicy Berg am Laim w Monachium. Według „Suddeutsche Zeitung” z samochodu wyrzucono ładunki zapalające. Próba podpalenia zakończyła się niepowodzeniem. Niemiecka policja zatrzymała w związku ze sprawą dwie osoby. Oboje podejrzani są obywatelami Bułgarii. Służby nie przekazały dotąd szczegółowych informacji o ich możliwej roli ani o przebiegu zatrzymania.

Celem mogła być firma zbrojeniowa

Jak podała agencja dpa, śledczy podejrzewają, że nocny incydent mógł stanowić próbę zamachu na przedsiębiorstwo z branży obronnej. Rzecznik bawarskiego Urzędu Kryminalnego nie ujawnił jednak nazwy firmy, która mogła być celem.

W dzielnicy Berg am Laim swoje siedziby mają firmy zbrojeniowe Helsing oraz Rohde & Schwarz — informuje „Suddeutsche Zeitung”. Nie potwierdzono oficjalnie, że atak był wymierzony w którąkolwiek z tych spółek.

Niemieckie służby badają motyw polityczny

Postępowanie prowadzone jest pod kątem ewentualnego podłoża politycznego. Śledczy sprawdzają, dlaczego ładunki zapalające zostały wyrzucone właśnie w tej części Monachium i czy zdarzenie miało związek z działalnością znajdujących się tam przedsiębiorstw.

Nie poinformowano, czy zatrzymani należeli do jakiejś organizacji albo działali na czyjeś zlecenie. Kluczowe dla postępowania będzie ustalenie planowanego celu i motywacji podejrzanych.

Kolejne niepokojące zdarzenie w Niemczech

Informacja o incydencie pojawiła się po wcześniejszych próbach sabotażu odnotowanych we wtorek i środę w innych częściach Niemiec. Chodzi o zdarzenia w pobliżu elektrowni węglowej Janschwalde na wschodzie Niemiec oraz stacji elektroenergetycznej w Bergheim niedaleko Kolonii. Na razie nie ma informacji potwierdzających związek między próbą podpalenia w Monachium a incydentami dotyczącymi infrastruktury energetycznej. Każda ze spraw jest badana przez niemieckie służby, a okoliczności i potencjalne motywy pozostają przedmiotem postępowań.

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