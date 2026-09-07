Rząd Łotwy zmienia plany ws. operacji „Wilkołak”. „Aby zapewnić bezpieczeństwo granicy”

We wtorek 1 września łotewski rząd podjął decyzję o przedłużeniu o kolejny miesiąc trwającej na wschodniej granicy kraju operacji „Wilkołak”. Jej celem jest odpowiedź na zagrożenia hybrydowe. Chodzi o zwalczanie nielegalnej migracji ze strony Białorusi, zmniejszenie liczby przypadków nielegalnego przekraczania granicy oraz zapobieganie takim sytuacjom w przyszłości. Działania związane są z zamiarem zapewnienia bezpieczeństwa granicy.

Według pierwotnych planów operacja miała potrwać do końca sierpnia. Zdecydowano jednak o jej wydłużeniu do października w związku ze szkodami w infrastrukturze granicznej spowodowanymi burzami w dniach 22-23 sierpnia i sytuacją wynikającą z próbami dostania się do Łotwy wbrew przepisom. Do tej pory w ramach „Wilkołaka” zatrzymano czterech przewoźników nielegalnych imigrantów, a ponad 600 osób powstrzymano przed nielegalnym przekroczeniem granicy.

Sytuacja na granicy Łotwy i Białorusi. Operacji „Wilkołak” potrwa do października

Ponadto wykryto i zlikwidowano dwa tunele, przez które organizowano próby dostania się do Łotwy z Białorusi wbrew przepisom. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce 10 sierpnia i wówczas łotewska straż graniczna wykryła 15 osób, weryfikując otrzymane informacje i korzystając z pomocy przewodników psów. Był to pierwszy przypadek, w którym wykorzystano tunel do nielegalnego przekroczenia granicy Łotwy i Białorusi. Właśnie dzień po tym wydarzeniu uruchomiono operację „Wilkołak”.

Druga taka sytuacja to z kolei 20 sierpnia, kiedy to wykryto 28 osób, które próbowały dostać się do Łotwy wbrew przepisom. Łotewska SG w 2026 r. powstrzymała 10 436 osób przed nielegalnym przedostaniem się do kraju. Wszczęto również 131 postępowań karnych w sprawie przewożenia osób przez granicę państwową wbrew przepisom oraz organizowania takich działań.

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