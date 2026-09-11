Polski operator o ataku na WTC. „To, co zobaczyłem, tak mną wstrząsnęło, że odłożyłem kamerę”

Sylwester Łukasiewicz to polski operator, który w 1996 r. przeprowadził się do Nowego Jorku. 11 września 2001 r. rano w pracy miał zaplanowane nagrania telewizyjne związane z prawyborami na prezydenta miasta. Polak zmierzał na spotkanie z ekipą, a w momencie uderzenia pierwszego samolotu w World Trade Center był zaledwie pięć przecznic od wieżowców. Swoimi wspomnieniami podzielił się z „Faktem”.

Zamachy na WTC z 11 września 2001 r. Polak wspomina atak na World Trade Center

– Około godziny 8:45 usłyszałem przerażający dźwięk i zobaczyłem nisko lecący samolot, który ku mojemu niedowierzaniu chwilę później uderzył w północną wieżę. Pierwszą myślą było zadzwonienie na policję, ale linie były zajęte – mówił Łukasiewicz. W odruchu reportera wrócił do swojego biura, zabrał ze studia telewizyjnego kamerę i wrócił na nowojorskie ulice. – Filmowałem płonącą wieżę, dym, ogień, odłamki oraz uciekających ludzi – relacjonował Polak.

Łukasiewicz uwiecznił także dym wydobywający się z górnych pięter północnej wieży WTC oraz reakcję przechodniów. – Nadal nagrywałem, gdy w południową wieżę uderzył drugi samolot – podkreślił operator. Łukasiewicz „zapamiętał szczególnie ogień, dym, spadające odłamki oraz późniejsze poczucie ogromnego bólu i niedowierzania”. – To, co zobaczyłem, tak mną wstrząsnęło, że odłożyłem kamerę i nie byłem już w stanie dalej nagrywać – przyznał Polak.

Polak widział na własne oczy atak na WTC. Ujawnił, co go najbardziej uderzyło tego dnia

Łukasiewicz m.in. na własne oczy widział ludzi, którzy w akcie desperacji skakali z wyższych pięter płonących wież World Trade Center. – Najbardziej tego dnia uderzyła mnie przejmująca cisza panująca na ulicach oraz puste, błękitne niebo – zaznaczył operator. Łukasiewicz w okolice WTC wrócił trzy lub cztery dni po zamachach, tak blisko, jak to było możliwe. W punktach pomocy nagrywał strażaków, policjantów, żołnierzy i wolontariuszy uczestniczących w akcjach poszukiwawczych na gruzach.

Przez kilkanaście lat Polak unikał powrotu do Strefy Zero. – Było dla mnie bardzo trudne i wywoływało silne emocje. Na teren odbudowanego memoriału wszedłem po raz pierwszy dopiero tuż przed 20. rocznicą zamachów, kiedy wraz z ekipą „Faktów” TVN odtworzyliśmy przebieg mojego poranka z 11 września. Każda wizyta przywoływała obrazy, dźwięki, zapach dymu i ludzi uciekających spod płonących wież – opowiedział Łukasiewicz. Zakończył, że dziś powroty są nieco łatwiejsze.

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